الرئيسية | محليات الملك: الاقتصاد الأردني يتحسن .. وأنا متفائل بالمستقبل

وطنا اليوم-عمان:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني وجهاء وممثلي أبناء وبنات عشائر العجارمة، ضمن سلسلة لقاءات "مجلس بسمان"، التي انطلقت في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الثلاثاء.

وقال جلالته، خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: أرحب بأهلي وإخواني، الذين يقفون دائما إلى جانب الوطن مثل كل العشائر الأردنية.

وأضاف جلالته أن مسيرتنا بهمة الجميع مستمرة إلى الأمام، وأنا متفائل بالمستقبل.

ولفت جلالة الملك إلى أن الاقتصاد الأردني يشهد تحسنا، وأننا نعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدا جلالته ضرورة تمكين الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وشدد جلالته على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية للتسهيل على المستثمرين. وبين جلالته أن المواطن سيلمس خلال الفترة القادمة الأثر الإيجابي لحزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.

وقال جلالة الملك إن هناك عددا من المشاريع التي ستنفذها الحكومة خلال الفترة المقبلة، من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، فمن حق المواطن أن نرتقي بمستوى معيشته.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر