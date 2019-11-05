 وطنا نيوز -الاردنيون على موعد مع حدثين مهمين خلال ايام
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الاردنيون على موعد مع حدثين مهمين خلال ايام
التاريخ : 05-11-2019 02:50:13 المشاهدات: 2158

وطنا اليوم-عمان:ينتظر الاردنيون خلال الايام القادمة حدثين مهمين يثيران اهتماما بالغا . 

وأما الحدث الاول فهو الإفراج عن الأسيرين الأردنيين ، هبة اللبدي ، وعبد الرحمن مرعي ، بعد ان اعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي عن ذلك . 

وكان  الصفدي قد اعلن ان الاسيرين الاردنيين في سجون الاحتلال سيعودان إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع ، مضيفا ان الحكومة عملت على إطلاقهما منذ الْيَوْمَ الأول وفق تعليمات صارمة من جلالة الملك عبدالله الثاني اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر. 
وااما الحدث الثاني ، فهو إعلان رئيس الوزراء  الدكتور عمر الرزاز ، التعديل على حكومته  حيث  كشف مصدر عن ان التعديل الرابع على حكومة الرزاز غدا الاربعاء . 
وكان الوزراء قد قدّموا استقالاتهم مساء الاثنين تمهيدا للتعديل 

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