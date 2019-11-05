الرئيسية | محليات بلدية معان ترفض استلام مجمع افتتحه وزيران

وطنا اليوم-عمان:رفض رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور اكرم كريشان استلام مجمع السفريات الجديد الذي افتتح قبل ايام من قبل وزيري النقل والاشغال وبلغت كلفة اقامته نحو 5 ملايين دينار، بسبب نواقص في المشروع لم تصوب.

وقال كريشان ان المجمع استلم من الشركة المنفذة للمشروع من قبل لجان شُكلت من جهات حكومية واستثنيت بلدية معان منها، دون تصويب الكثير من المشاكل التي لازالت قائمة، بالرغم من مخاطبة البلدية وزير النقل بوجود تلك المشاكل.

وبين ان البلدية لم تتلق اي رد من الوزارة بخصوص النواقص والمشاكل في المجمع لتفاجأ بافتتاحه من قبل وزيري النقل والاشغال بتاريخ 23/10/2019، الامر الذي دفع البلدبة لرفض استلام المجمع الجديد ونقل القديم اليه بانتظار تصويب الاوضاع.

وبين كريشان انه تم تشكيل لجنة من البلدية من ثلاثة مهندسين مختصين لحصر المشاكل في المجمع وتبين وجود نحو 50 بندا تحتاج الى تصويب واصلاح ولكن ورغم المخاطبات لم تجر على تلك الملاحظات أي تعديلات ولم نتلق ردا من وزارة النقل.

واشار الى انه من المحزن ان تكلفة المجمع وصلت الى 5 ملايين دينار ويكون مستوى العمل والتشطيب غير مقبول مطالبا بتشكيل لجان محايدة للاطلاع على اوضاع المجمع وتقييم الاعمال والتكلفة المالية المصروفة.

ولفت إلى ان من ابسط الامور والمشاكل الموجودة عدم تجهيز المصاعد وعدم توفر مقاعد للركاب بالاضافة الى عدم ربط الطاقة الشمسية بالمشروع وعدم توفر المياه ووجود تصدعات في الجدران وبشكل واضح بالاضافة الى مشاكل كثيرة جدا تم حصرها والكتابة بها.

مصادر في هيئة تنظيم النقل اكدت انه لم يتم استلام المشروع بشكل نهائي وانه كتب بالعديد من النواقص وابلاغ المتعهد بها ليصار الى تصويبها لافتا إلى ان النواقص والمشاكل التي لا تعيق نقل الباصات من المجمع القديم الى الجديد والبدء بتشغيله.

واكدت المصادر ان نقل مكاتب الهيئة للمجمع الجديد، مشيرا إلى أنها باشرت العمل فيه رغم وجود ملاحظات ونواقص في املا أن يشغّل المشروع الذي طال انتظاره.

يذكر ان مجمع سفريات معان جاء بمنحة من الصندوق الكويتي وبتكلفة مالية بلغت 4.9 مليون دينار على قطعة ارض مساحتها 14 دونما لتخفيف الضغط والمعاناة على مستخدمي وسائط النقل في مجمع السفريات القديم.

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