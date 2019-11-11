الرئيسية | محليات تساؤلات كثيرة .. أين تذهب أموال التأمينات في اشتراكات الكهرباء

وطنا اليوم-عمان:تثير مبالغ التأمينات التي يدفعها مشتركو الكهرباء للشركات تساؤلات كثيرة حول الضبابية التي تلف الآلية التي تصرف فيها الملايين من مبالغ التأمينات التي يدفعها المشتركون لصالح الشركات، ومصير الفوائد المترتبة عليها من البنوك.

والتأمينات هي المبلغ الذي يدفعه المشترك عند تقدمه لطلب عداد الكهرباء (الساعة) والتي من الصعب على المواطن استرداده إلا بعد الانتهاء من إجراء مخالصة مالية مع الشركة وحصوله على براءة ذمة تشترط رغبة المواطن بقطع اشتراكه من الشركة.

مصادر مطلعة في قطاع الكهرباء قالت إن أرقام التأمينات التي تحتفظ بها شركات الكهرباء والتي تقارب الملايين تمثل حقوق المواطنين، دفعوها قيمة لاشتراكهم عند طلب الحصول على التيار الكهربائي للمنزل أو المكتب أو المنشأة التجارية أو الصناعية.

وبينت أن هذه المبالغ التي تمثل في الأصل حقوق للمشتركين تجني منها شركات الكهرباء فوائد بنكية.

وافترضت أن تنعكس هذه المبالغ على تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء على المشتركين أو يتم تسديد فاتورة الكهرباء أو خصمها من قيمة فواتيرهم في حال تراكمها او تخلفه عن السداد من هذه التأمينات بدلا من فصل التيار الكهربائي.

وإشارت المصادر إلى أن شركات الكهرباء تدرج مبالغ التأمينات ضمن الموازنات السنوية لهذه الشركات مشيرة الى انه من حق المشتركين الاطلاع على آلية استخدام مبالغ التأمينات.

وبينت أنه عند تقدم المواطن بطلب للاشتراك بالكهرباء فانه يدفع التأمينات بحسب الغرض من الاشتراك، موضحة أن مبالغ التأمينات هذه (غير مستردة) إلا إذا تقدم المشترك بطلب إلغاء الاشتراك و فصل التيار عن منزله أو منشأته التجارية أو الصناعية.

ورأت المصادر أنه وبحسب التعليمات الواردة على فاتورة الكهرباء فانه وخلال شهر إذا لم يتم تسديد المبلغ المترتب على المشترك فان شركات الكهرباء ستفصل التيار عنهم وتستوفي مبلغ ثلاثة دنانير رسوم إعادة الكهرباء.

وأوضحت انه فيما يتعلق في الذمم المالية المستحقة للشركات على المشتركين نتيجة التأخر في سداد فواتير الكهرباء فان الجانب الأكبر من هذه الذمم هي مطالبات مالية للشركات على الحكومة وهي مديونية مترتبة على جهات حكومية وليس من المقبول تحميلها للمواطن.

بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم شركة الكهرباء الأردنية خالد الزبيدي في توضيح إلى $ حول الآلية التي تقوم بها شركة الكهرباء الأردنية بالتعامل مع مبالغ التامينات التي قدرها مصدر مطلع في القطاع بحوالي 159مليون دينار بحسب التقرير المالي للسنة الماضية، إنه وبحسب قانون الكهرباء في الأردن فان أي مواطن يرغب في الاشتراك في التيار الكهربائي يدفع مبلغ تأمين يتناسب ويرتبط مع كمية استهلاكه من الكهرباء مثل الاشتراك المنزلي أوالاشتراك لمصنع والتي تكون مرتبطة في الاستهلاك لأول شهر للمصنع.

وقال إن مبالغ التامينات تعتبر فاتورة لشهر واحد أي ان المشترك الذي يرغب بقطع اشتراكه في الكهرباء فانه يتم خصم الذمم المستحقة عليه من تأميناته لدى الشركة وتسديد فواتيره التي لم يدفعها ويتم ارجاع المتبقي له.

وبين ان شركة الكهرباء الاردنية تشتري الكهرباء من الشركة الوطنية تدفع لهم مقدما «شهر بشهر».

وقال الزبيدي ان هذه التأمينات تستخدم في تسديد أثمان الكهرباء التي تشتريها الشركة من شركة الكهرباء الوطنية، وأضاف أن المستهلك لا يدفع مقدما ما يستهلكه من كهرباء كما تفعل الشركة، ولاحظ انه من النادر التزام المستهلك بدفع فواتير الكهرباء أولا بأول، مشيرا إلى أن ذلك يحمل الشركة المزيد من الأعباء المالية.

وبين الزبيدي أن التأخر في الدفع لشركة الكهرباء الوطنية يحمل شركة الكهرباء الاردنية 9% ككلف إضافية.

وفي ما يخص إضافة هذه المبالغ في موازنة الشركة إلى قائمة الموجودات أوضح ان ذلك امرا طبيعيا، وأن هذا الإجراء قانوني بوجود مدققين ماليين، وان الشركة تسدد ما عليه مقدما من أثمان تشتريه من الشركة الوطنية للكهرباء وقد تلجأ احيانا الى الاقتراض من البنوك وبفائدة لتسديد ما عليها من مستحقات مالية لافتا الى أن الشركة لا تحمل المواطنين أي غرامة تأخير حال تخلفهم عن الدفع في المواعيد المحددة.

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