مجلس ابناء عشائر العدوان ينتخب هيئة ادارية جديدة

وطنا اليوم-عمان: اكد مجلس عشائر قبيلة العدوان موقفه الثابت والتاريخي في الوقوف خلف القيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين نحو اردن افضل ومستقبل زاهر للاجيال القادمة من خلال ترسيخ قيم المواطنة الصالحة والهادفة الى تعزيز الانتماء لتراب الاردن الطهور ،جاء ذلك خلال كلمة سعادة رئيس المجلس السيد سعود العلي السلطان العدوان بمناسبة انعقاد الاجتماع العادي الاول للهيئة العامة ، الذي جرى في مقر مجلس ابناء عشائر العدوان في المملكة الاردنية الهاشمية وضم ممثلين من كافة عشائر العدوان في الاردن .

واكد رئيس التجمع سعادة السيد سعود العلي السلطان العدوان انه وبعد استكمال اجراءات التأسيس والحصول على التراخيص اللازمة كان لا بد من عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لبحث جدول الاعمال وانتخاب رئيس وهيئة ادارة جديدة للعامين القادمين واعلن عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني بحضور العدد المطلوب للاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية.

ثم تلا امين سر االمجلس السيد خالد الحجاج التقرير الاداري والذي تضمن عدد من المهام التي انجزتها االهيئة التحظيرية خلال الفترة الماضية والعمل على تأسيس هيكل اداري للمجلس يتضمن انشاء عدد من اللجان التي تغطي كافة مجالات العمل التي تهم ابناء القبيلة .

واشار الحجاج الى التطلعات والاهداف المستقبلية التي ينوي التجمع تحقيقها بما يخدم الاعضاء وتنفيذ العديد من الخطط والمشاريع الرامية لتقديم الخدمة لابناء القبيلة .

من جهته تلا المدير المالي الدكتور فايز ابوالعماش االتقرير المالي عن الفترة الماضية والتي تضمنت ايرادات ومصروفات المجلس خلال فترة التأسيس واستئجار المقر والمصاريف اللازمة لتجهيزه .

وفي اعقاب ذلك تم فتح الباب امام الاعضاء للترشح لعضوية الهيئة الادارية للمجلس حيث فازت القائمة المكونة من الذوات التالية اسماءهم بعضوية الهيئة الادارية بالتزكية :

1.السيد سعود العلي السلطان العدوان

2.السيد علي ابراهيم فليح العساف

3.السيد فايز عواد محمد الوريكات

4.السيد عبد فرحان عبد لعدوان

5.الدكتور شاكر أحمد طلال العدوان

6.السيد طلال محمد الفياض العدوان

7.المحامي علي سليمان السكر

8.الدكتور فايز مناع ابو العماش

9.السيد سليمان داوود ماضي العدوان

10.السيد سليمان داوود عبدالكريم العدوان

11.السيد خالد أحمد حمدان الحجاج

12.السيد بكر نايف عبدالمهدي العدوان

13.السيد صقر خليل ابو ربيع

14.المهندس خالد محمود عبيد السويلميين

15.السيد مرزوق عبدالحميد العدوان

16.السيد سامي سلامة مبارك السلامات

17.المحامي حيدر غاز ي ابو حيدر

حيث تم خلال اجتماع الهيئة الادارية الجديدة لاحقا توزيع المناصب الادارية والتي جاءت على النحو التالي :

الرئيس : سعادة السيد سعود العلي السلطان العدوان.

نائب الرئيس : السيد علي ابراهيم فليح العساف

امين السر : السيد خالد احمد حمدان الحجاج

المدير المالي : الدكتور فايز مناع ابوالعماش