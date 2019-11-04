الرئيسية | محليات اختفاء 27 طناً من المرتديلا في ظروف غامضة

وطنا اليوم-عمان:باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق، في حادثة إختفاء نحو 27 طناً من المرتديلا المستوردة، من داخل "حاوية مبردة" قدمت من العقبة الى جمرك عمان.

وحسب المعلومات ، أن المرتديلا المستوردة، حصلت على كافلة الاوراق اللازمة من ميناء العقبة، وتم ارسالها عبر شاحنة مخصصة لنقل تلك المواد "حاوية مبردة"، الى مركز جمرك عمان.

وعقب وصولها للجمرك، توجهت الكوادر المعنية برفقة مؤسسة الغذاء والدواء، لمعاينة وفحص "المرتديلا"، ليتفاجؤا عند فتح الحاوية بانها فارغة وبادخلها فقط 3 معلبات من اصل 27 طناً من المرتديلا.

وعند قيام كوادر الجمارك بالبحث عن سائق الشاحنة لمعرفة "اين ذهبت المرتديلا"، تبين انه كان قد غادر المكان سراً، ولم يتم العثور عليه.

واثر ذلك، باشرت الاجهزة المعنية تحقيقاتها لكشف لغز اختفاء المواد التي كانت بداخل الحاوية.

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