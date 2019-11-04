برلماني سابق: عملية تبادل بين الأردن وإسرائيل والباقورة ستجدد

وطنا اليوم-عمان:كشف النائب السابق ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية بسام المناصير، إن الإفراج عن الأسيرين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي سيتم من خلال عملية تبادل مع المتسلل الصهيوني.

وقال المناصير: إن الأردن لا يملك أي ضمانات او اوراق ضغط على الكيان من أجل الإفراج عن الأسيرين.

وأضاف أن "القدر ربما ساند الموقف الاردني بتسلل المواطن الأسرائيلي عبر الحدود في وقت تصاعدت فية المطالبات بالعمل على الافراج الفوري عن اللبدي ومرعي".

وفيما يتعلق بعملية تبادل الأسرى أكد انها ستتم دون إعلان، فالأردن مُجبر على القبول بهذا الخيار في الوقت الراهن.

وعن ملف الباقورة والغمر رجح المناصير أن يتم تجديد عقد التأجير للإحتلال سراً بنسبة 90% ، مما يؤكد أن المملكة هي الخاسر الأكبر من اتفاقية السلام "وادي عربة"، ولم يجني أي فائدة حقيقية طوال السنوات الماضية.

وأعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي مساء الإثنين أن الإفراج عن الأسيرين اللبدي ومرعي سيكون مع نهاية الاسبوع الحالي .

وإعتقلت الأجهزة الأمنية اسرائيلياً قبل اسبوع تسلل عبر الحدود الأردنية الشمالية، بشكل غير قانوني.

ووفقا للحكومة، فأنه من المقرر أن يتم انهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر في العاشر من تشرين الثاني الحالي، دون أي اجراءات مسبقة.

وقالت الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات في وقتٍ سابق أن استلام المنطقتين سيتم على الفور في التاريخ المحدد دون الحاجة لأي إجراءات مسبقة، حيث سيتم تبادل وثائق التصديق وفق ما نصت عليه المعاهدة بمادتها الأخيرة

ويشهد الشارع الأردني حالة ترقب لحين الأفراج عن مرعي واللبدي، وإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر.