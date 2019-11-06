الرئيسية | محليات الرزاز يعلق على عودة اللبدي ومرعي

وطنا اليوم-عمان:علق رئيس الوزراء عمر الرزاز على الإفراج عن الأسيرين الأردنيين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي.

وقال الرزاز: جهود وطنية مباركة من الجميع وإصرار ملكي على إحقاق الحق أثمرت بعودة هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي إلى وطنهما وأسرتيهما سالمين قبل نهاية الأسبوع.

وكان وزير الخارجية، أيمن الصفدي أعلن أن الأسيرة في سجون الاحتلال هبة اللبدي والأسير عبد الرحمن مرعي، سيعودان إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع.

وقال الصفدي "عملت الحكومة على إطلاقهما منذ الْيَوْمَ الأول وفق تعليمات صارمة من جلالة الملك عبدالله الثاني اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر"

وجاء الاتفاق الْيَوْمَ بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة بدأتها وزارة الخارجية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية

وقال الصفدي إنَ الحكومة تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني إتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإطلاق اللبدي وَعَبَد الحمن مهما كلّف الأمر

وعملت الخارجية وفق خطة متكاملة أقرها دولة وئيس الوزراء عمر الرزاز

وأكد الصفدي أن الإجراءات بدأت لترتيب عودة اللبدي وعبدالرحمن إلى المملكة.

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