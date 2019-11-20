الرئيسية | محليات بدء اخلاء الباقورة والغمر من الجانب الاسرائيلي

وطنا اليوم-عمان:أكد شهود عيان ان المزارعين والعاملين في الجانب الاسرائيلي وتحديدا أراضي الغمر والباقورة بدأوا بإخلاء المنطقتين وترحيل الياتهم ومعداتهم وكل ما يتعلق بهم وذلك تمهيدا للخروج منها بشكل نهائي بعد قرار الاردن عدم تجديد ايجارها للجانب الاسرائيلي

وقال شهود العيان ان ملامح افراغ المنطقتين بات واضحا وظاهرا حيث يتم تفكيك البيوت البلاستيكية الزراعية وسحب الاليات منا ومغادرة العمال منها ، في الوقت الذي ينتظر ان تعودا تحت السيادة الاردنية في العاشر من نوفمبر الجاري

هذا وأبلغ الأردن إسرائيل بأنه يرغب في استعادة أراضي الباقورة والغمر التي تصرفت فيه إسرائيل لمدة 25 عاما بموجب اتفاقية السلام بين البلدين التي وقعت في أكتوبر/تشرين الأول 1994.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني اكد أنه تم ابلاغ إسرائيل باستعادة أراضي الباقورة والغمر التي أعطي حق التصرف فيها للدولة العبرية لمدة 25 عاما ضمن معاهدة السلام الموقعة بينهما عام 1994.

وقال جلالته "أبلغنا إسرائيل بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام" ، مضيفا أنه تم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني"، مشيرا إلى أن "الباقورة والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية، وسنمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".

وأوضح الملك أنه "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".

وبحسب اتفاقية السلام الموقعة في 26 تشرين الأول/أكتوبر من عام 1994 تم إعطاء حق التصرف لإسرائيل على هذه الأراضي لمدة 25 عاما ويتجدد تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية برغبتها استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة أي بعد خمسة أيام.

والباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد (شمال) تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي ستة آلاف دونم أما الغمر فهي منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب) وتبلغ مساحتها حوالي أربعة كيلومترات مربعة.

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