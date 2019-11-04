الرئيسية | محليات اللبدي اوقفت اضرابها ومكتب نتنياهو يكشف التفاصيل

وطنا اليوم-عمان:كشف مكتب نتنياهو، مساء الاثنين، عن تفاصيل الاتفاق بين الاردن والاحتلال حول الإفراج عن الأسيرين "هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي".

وقال أوفير جندلمان الناطق باسم مكتب نتنياهو : "سيعيد الأردن خلال الأيام القليلة المقبلة سفيرها إلى تل ابيب وذلك بعد أن اتفق البلدان على تحويل المواطنين الأردنيين الأثنين المعتقلين إلى مسؤولية الأجهزة الأمنية الأردنية".

وأضاف :" اتفق رئيس الشاباك مع نظيره الأردني على التدابير الأمنية التي تتعلق بالأفراج عنهما".

وتابع جندلمان :" تعتبر تل ابيب علاقاتها مع الأردن حجر الأساس في استقرار الشرق الأوسط وهي ستواصل العمل على صون أمن المنطقة".

الى ذلك قال النائب خليل عطية نقلا عن عضو هيئة الدفاع عن الأسيرة الأردنية هبة اللبدي، المحامي خالد محاجنه ان اللبدي أوقفت اضرابها عن الطعام وذلك بعد الاتصال من عيادة السجن مع محاميها رسلان محاجنة واخذت موافقته لانهاء اضرابها، بحضور نائب السفير الاردني في تل ابيب.

وكان وزير الخارجية، أيمن الصفدي أعلن أن الأسيرة في سجون الاحتلال هبة اللبدي والأسير عبد الرحمن مرعي، سيعودان إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع.

وقال الصفدي "عملت الحكومة على إطلاقهما منذ الْيَوْمَ الأول وفق تعليمات صارمة من جلالة الملك عبدالله الثاني اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر".

وجاء الاتفاق الْيَوْمَ بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة بدأتها وزارة الخارجية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وقال الصفدي إنَ الحكومة تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني إتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإطلاق اللبدي وَعَبَد الحمن مهما كلّف الأمر.

وعملت الخارجية وفق خطة متكاملة أقرها دولة وئيس الوزراء عمر الرزاز..وأكد الصفدي أن الإجراءات بدأت لترتيب عودة اللبدي وعبدالرحمن إلى المملكة.

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