الرئيسية | محليات تشكيلات إدارية في الداخلية - أسماء

وطنا اليوم-عمان:اجرى وزير الداخلية سلامة حماد عددا من التشكيلات الادارية في الوزارة وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وقرر الوزير تعيين كل من مدير القضاء حسن الطوالبة مساعدا لمتصرف لواء قصبة اربد / محافظة اربد ومدير القضاء خالد المصالحة مديرا لقضاء حوشا/ محافظة المفرق ومدير القضاء سطام الجازي مساعدا لمتصرف لواء الشوبك / محافظة معان و مدير القضاء محمد السعيدات مساعدا لمتصرف لواء الحسا/ محافظة الطفيلة و مدير القضاء صالح العبيسات مديرا لقضاء المريغة / محافظة معان و مدير القضاء زكريا الدويري مديرا لقضاء العارضة / محافظة البلقاء.

وقرر حماد ايضا تعيين كل من مدير القضاء شرحبيل الزناني مديرا لقضاء رجم الشامي / محافظة العاصمة و مدير القضاء سالم الزوايدة مساعدا لمتصرف لواء فقوع / محافظة الكرك و مدير القضاء محمد السرحان مساعدا لمتصرف لواء قصبة السلط / محافظة البلقاء و مدير القضاء سامر الدعجة مديرا لقضاء المنشية / محافظة المفرق و مدير القضاء محمود ابو شتال في مركز محافظة معان.

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