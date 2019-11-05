انعقاد ملتقى الاعمال الاردني السعودي في فندق الرويال بعمان

وطنا اليوم-عقد اليوم ملتقى الأعمال السعودي الأردني الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية ، لتعزيز علاقات البلدين الاقتصادية والبحث عن فرص التعاون التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال، وقد القى كلمة القائم بالأعمال بالإنابة الاستاذ / محمد بن عبدالعزيز العتيق في افتتاح الملتقى الكلمة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي/ د. طارق الحموري/ وزير الصناعة والتجارة والتموين

سعادة/ د. سامي العبيدي/ رئيس مجلس الغرف السعودية

سعادة العين نائل الكباريتي/ رئيس غرفة تجارة الأردن

أصحاب السعادة والحضور الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لي في البداية ان أتوجه بالشكر لجميع القائمين على أعمال هذا الملتقى الهام الذي ينعقد في وقت يسعى به البلدين الشقيقين إلى انتهاج سياسات تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد إلى الامام عبر تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول العالم كافة، ومع دول الجوار على وجه الخصوص، فالعلاقات المميزة بين البلدين في الجانب الاقتصادي والاستثماري ساهمت مؤخراً بنمو حجم التجارة بين البلدين ليصل إلى ما يقارب 13 مليار ريال، ورغم ضخامة الرقم إلا أن الطموح عالٍ لتجاوزه عبر زيادة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة واستغلال الفرص الواعدة، مع التركيز على القطاعات التي يمكن أن تكون فيها فرص مشتركة، مثل مشاريع قطاع الطاقة البديلة والمتجددة، ومشاريع القطاع الصناعي وبالأخص الصناعات الغذائية، ومشاريع النقل والتعليم والصحة، ومشاريع الترفيه والسياحة والتي يملك فيها البلدين البنية التحتية والموارد المناسبة التي يمكن الاستفادة منها لخلق مشاريع ضخمة في هذا المجال.

الأخوة الكرام

أود الإشارة إلى ما قدمته المملكة العربية السعودية من دعم لشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية عبر منح وقروض طوال العقود السابقة، والتي ساهمت بشكل كبير في توفير البنى التحتية لتنشيط التجارة وتسهيل التنقل بين البلدين، لذا يقع الدور الأكبر الآن على القطاع الخاص في كلا الجانبين لزيادة آفاق التعاون الاقتصادي، والعمل على تعزيز التجارة البينية، وإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية، لذا أدعو الاخوان من الجانب السعودي إلى الاستفادة من المزايا والحوافز والتسهيلات التي قدمها الأردن مؤخراً ضمن خطته لتحفيز الاستثمار، كما أدعو الأشقاء من الجانب الأردني إلى استغلال الفرص الواعدة في المملكة العربية السعودية والمشاريع الضخمة التي انبثقت عن (رؤية المملكة 2030) مثل "نيوم" و "وعد الشمال" وغيرها من المشاريع التي تعزز التعاون التجاري والاستثماري ويعود نفعها على البلدين.

السادة الحضور

إن روابط الجوار والدين والتاريخ واللغة وروابط القربى والعديد من القواسم المشتركة بين البلدين الشقيقين ساهمت في تعزيز العلاقات في كافة المجالات وأهمها العلاقات الاقتصادية، فهناك العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، كما يوجد لجنة سعودية أردنية مشتركة ستعقد اجتماعاتها نهاية هذا العام، ومجلس تنسيق سعودي أردني، ومجلس أعمال سعودي أردني مشترك، كما تم مؤخرا تأسيس الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، لذا آمل أن تُستثمر جميع تلك الاتفاقيات والمجالس لما فيه مصلحة البلدين، من خلال التواصل الدائم وطرح الأفكار والمشاريع التنموية التي تؤسس لخلق تكامل اقتصادي بين البلدين وتعزز الترابط بينهما، خاصةً في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة بصفة عامة.

في الختام

أتوجه بالشكر لكل الحضور متمنياً أن يحقق هذا الملتقى أهدافه ليشكل إضافة للعلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية المتميزة على كافة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وكلي أمل بأن يخرج هذا الملتقى بتوصيات وقرارات تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته