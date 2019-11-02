الحاج توفيق: الصدمة الكهربائية هي حلّ .. غير هيك احلام سعيدة

وطنا اليوم-عمان:اعتبر رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، أن الحل الوحيد لانعاش الاقتصاد الاردني هو "الصدمة الكهربائية"، عبر القرارات الجريئة التي تحد من الركود.

وقال الحاج توفيق في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل فيسبوك، صباح الاثنين :" هذا الحل العاجل الذي يحتاجه اقتصادنا " صدمة كهربائية " تعيد الأمل والحياة لكل بقالة ومول لكل موسسة فردية وشركة مساهمة عامة ولكل باحث عن عمل ومدير تنفيذي لكل مستثمر اجنبي وشاب ريادي ".

وأضاف :" غير هيك فهو مجرد كلام جميل واحلام سعيدة، لكسب الوقت وتسكين الأمور ".

ومضى الحاج توفيق بقوله :" يجب ان نمتلك الجرأة والقرار لنضع " وصفة أردنية وطنية " يشارك بها كل ابناء الوطن من اصحاب الاختصاص ونقوم بتنفيذها ونطلب من كل العالم ان لا يتدخل بنا لمدة عام او اكثر او اقل ، الكل يجب ان يضحي لاجل البلد حكومة ، تجار ، بنوك وغيرهم ، لكن ان نضع حلول خجولة وبالتقسيط ونطلب الفزعة من منافقين وأبواق متسلقة متعطشة لمنصب او لقب فهذا والله لا يخدم الوطن ويعطي نتائج عكسية مستقبلاً" .

وتابع :" اين شعار الاعتماد على الذات ؟.. الجميع على استعداد ان يجوع لمدة عام او عامين لكن بشرط وجود " ضمانات " ان في نهاية فترة الجوع وجود انفراج ولو جزئي ".