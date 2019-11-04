تعديل الرزاز الأربعاء .. وهؤلاء الوزراء الخارجون

وطنا اليوم-عمان:يبدو ان رئيس الوزراء عمر الرزاز حسم أمره حول اسماء الوزراء الذين سيخرجهم بالتعديل الذي توقع مصدر مطلع ان يجريه الأربعاء أو الخميس على أبعد تقدير.

وأبلغ الرزاز، والحديث للمصدر، وزراء مقربين منه ان أبرز الوزراء الخارجين في التعديل الوزاري عزالدين كناكرية وزير المالية، ووزير النقل انمار الخصاونة والزراعة ابراهيم الشحاحدة والاوقاف عبدالناصر ابو البصل والثقافة التي سيتم فصلها عن الشباب.

وحتى هذه اللحظة، يتابع المصدر حديثه ، لم يحسم الرزاز اسماء الوزراء الجدد الذي من المتوقع ان يؤدوا القسم امام جلالة الملك الاربعاء بعد الظهر او الخميس ظهرا على ابعد تقدير.

المصدر اطلق مفاجأة بقوله ان خروج وزيري الداخلية والإعلام لم يحسم بعد، فيما أحبطت مرجعيات رغبة الرزاز بإخراج نائبه رجائي المعشر.