 وطنا نيوز -تجار : 85 إلى 90 ديناراً ثمن تنكة زيت الزيتون
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تجار : 85 إلى 90 ديناراً ثمن تنكة زيت الزيتون
التاريخ : 03-11-2019 08:08:32 المشاهدات: 1065

وطنا اليوم-عمان:قال أصحاب معاصر إن أسعار تنكة زيت الزيتون خلال الموسم الحالي ستتراوح بين 85 – 90 ديناراً، مؤكدين احتمالية انخفاض الأسعار.
وأضافوا أن الموسم الحالي شهد انتاج حوالي 200 ألف طن زيتون، متوقعين انتاج ما بين 28 إلى 30 ألف طن زيت.
وأشاروا إلى أن الزيتون الأردني لن يتم تصديره الا في حال تم تصنيعه متوقعين تخليل 15% من الانتاج.
وبينوا أن عدد المعاصر المرخصة 136 معصرة تشرف عليها وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس.
وكان مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات قد أكد ان المؤسسة تعد قائمة باسماء اشخاص ضبطوا يبيعون زيت زيتون مغشوش.
وقال عبيدات إن كوادر المؤسسة تضبط يوميا كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش المعدة للبيع، وتتخذ اجراءات بحق اصحابها.
وتوقع عبيدات نشر القائمة نهاية الاسبوع الحالي، مشيرا الى ان المؤسسة تعمل على انشاء ليبل خاص بالتعاون مع معاصر زيت الزيتون.


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