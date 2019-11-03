تجار : 85 إلى 90 ديناراً ثمن تنكة زيت الزيتون

وطنا اليوم-عمان:قال أصحاب معاصر إن أسعار تنكة زيت الزيتون خلال الموسم الحالي ستتراوح بين 85 – 90 ديناراً، مؤكدين احتمالية انخفاض الأسعار.

وأضافوا أن الموسم الحالي شهد انتاج حوالي 200 ألف طن زيتون، متوقعين انتاج ما بين 28 إلى 30 ألف طن زيت.

وأشاروا إلى أن الزيتون الأردني لن يتم تصديره الا في حال تم تصنيعه متوقعين تخليل 15% من الانتاج.

وبينوا أن عدد المعاصر المرخصة 136 معصرة تشرف عليها وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس.

وكان مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات قد أكد ان المؤسسة تعد قائمة باسماء اشخاص ضبطوا يبيعون زيت زيتون مغشوش.

وقال عبيدات إن كوادر المؤسسة تضبط يوميا كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش المعدة للبيع، وتتخذ اجراءات بحق اصحابها.