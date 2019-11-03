 وطنا نيوز -طلبة مدرسة أساسية في اربد يعيدون كولينز
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طلبة مدرسة أساسية في اربد يعيدون كولينز
التاريخ : 03-11-2019 07:34:46 المشاهدات: 898

وطنا اليوم-عمان:اقدم اولياء امور وطلبة في مدرسة الطيبة الاساسية المختلطة صباح اليوم بارجاع الكتب المدرسية للمدرسة، رفضا للمنهاج الذي لا يتناسب وقدرات الطلاب خاصة طلاب الصف الأول الأساسي.

وطالب اولياء الاموربالعودة إلى المنهاج القديم والذي تم تدريسه خلال السنوات السابقة، لافتين الى صعوبة تدريس الطلبة في المنزل جراء الصعوبة في المنهاج والذي لا يتناسب وقدرات الطالب العقلية.

ورفع الطلبة يافطات كتب عليها ” لا للمركز الوطني للمنهاج ” ، ” مستمرين في ارجاع منهاجكم” ، ” هذه بضائعتكم ردت اليكم” ، ” لا لمنهاج كولينز” ، ” لا للعمانية” ، ” نعم للمنهاج القديم”.

واكد المحتجون ان هذا المنهاج اصبح عبء على الطلبة وعلى المعلم على حدا سواء، لافتين الى ان المنهاج سيؤدي الى تنفير الطلبة من الدراسة، مطالبين باعادة المنهاج القديم وتدريسه للطلبة.


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