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الوفد السعودي المشارك في مهرجان مسرح الطفل العربي بالأردن يزور سفارة المملكة والملحقية الثقافية
وطنا اليوم-زار الوفد السعودي المشارك في مهرجان مسرح الطفل العربي بالأردن سفارة خادم الحرمين الشريفين والملحقية الثقافية بالأردن.
وعقد الوفد اجتماعًا مع القائم بالأعمال بالإنابة محمد العتيق والملحق الثقافي الدكتور إبراهيم السعدان والمستشار غازي العنزي، وتناول الاجتماع عرض ملامح المشاركة السعودية في المهرجان وأهدافها وكل ما يتعلق بتمثيل الوطن وآلية دعم السفارة للوفد السعودي.
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