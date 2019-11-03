الرئيسية | محليات الأمن يمنع اقامة وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال

وطنا اليوم-عمان:نفذ عدد من المواطنين وقفة احتجاجية مساء الأحد، بالقرب من الدوار الرابع، وذلك تضامنا مع الأسرى الاردنيين في سجون الاحتلال.

وأفاد شهود أن الاجهزة الامنية منعت اقامة الوقفة على الدوار الرابع ، وطلبت من المشاركين في الوقفة التوجه الى شارع مقابل مدخل رئاسة الوزراء.

وقال إن المشاركين توجهوا الى المكان الذي حدده الأمن لكن على شكل مسيرة ما ادى لوقوع تدافع بين الأمن والمحتجين.

وطالب المحتجون إغلاق سفارة الاحتلال في عمان، والضغط على الاحتلال للإفراج عن المعتقلين الاردنيين في سجون الاحتلال.

وتأتي الوقفة بالتزامن مع استمرار إضراب الأسيرة الأردنية هبة اللبدي في يومها ٤٠ احتجاجاً على اعتقالها الإداري و مطالبة بحريتها بشكل عاجل.

وأعلنت الحملة استمراراها في فعالياتها التضامنية حتى الإفراج عن هبة وعبدالرحمن المعتقلين تعسفياً لدى الاحتلال وبلا تهمة “اعتقالًا إدارياً مجحفاً”، بالإضافة للتضامن مع جميع الأسرى الأردنيين البالغ عددهم ٢٣ أسير أردني والكشف عن مصير المفقودين.

وطالب القائمين على الحملة التضامنية الحكومة بالوقوف أمام مسؤوليتها للإفراج عن أبناء الأردن بشكل عاجل.

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