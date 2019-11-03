الرئيسية | محليات المياه: لا علم لنا باتفاق سري بين الأردن والاحتلال

وطنا اليوم-عمان:طمأنت الحكومة، الاردنيين، بعدم صدقية التقارير"الإسرائيلية" التي زعمت قيام الأردن طلب مزيد من المياه في اتفاق تجري صياغته خلال الوقت الراهن، واصفة تلك التقارير بالمزيفة والهدف منها "التشويش" على موقف الاردن تجاة فلسطين والقضايا العالقة بين الطرفين

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة عمر سلامة أن الوزارة لا علم لها بما ادعته تقارير صحفية عبرية، صدرت مؤخرا، عن بدء العمل على صياغة اتفاق "جديد وسري" بين الأردن والاحتلال "الإسرائيلي" بخصوص المياه.

وقال سلامة إن الوزارة "لن تنساق خلف ما أوردته التقارير "الإسرائيلية”"، وذلك أيضا بخصوص ما ادعته حيال دخول الاتفاقية الجديدة في سياسة المياه بالشرق الأوسط، والرامية لنقل المياه المحلاة من منشآت في "إسرائيل" إلى نقطة حدودية، ومن هناك إلى الأردن.

ومازال الاحتلال "يشوش" على الموقف الاردني تحديدا فيما يخص، رفض صفقة القرن وانهاء إتفاقية "الغمر والباقورة"، كذلك "لاءات"الملك عبدالله الثاني التي اطلقها في اكثر من مكان:"التوطين والوطن البديل وعدم التساهل بملف القدس".

وبنفس الوقت يشتبك الاردن بشكل غير ايجابي مع إعلان رئيس وزراء الاحتلال السابق، بنيامين نتنياهو والقاضي: "أنه سيسعى لضم الأغوار وشمال البحر الميت"بل يرفض الاردن ذلك الاعلان ويسعى إلى احباطه دوليا عبر اصدقاء واشقاء الاردن.

ويسجل الاردن تشددا في عدم التهاون بشأن الوصاية الهاشمية في القدس ورفض تسويق الفكرة بأي شكل من الاشكال (الصلاة او السياحة او غيرها من البررات)

وبنفس الأطار، فان الاحتلال يسعى بين الحين والاخر، لاثارة الرأي العام الاردني، من خلال اختلاق تقارير "مزيفة" وكذلك يعتمد على "الإشاعة" عبر ابواق تناصره خارجيا، على حد تعبير مسؤول.

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