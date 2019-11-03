68% من الشباب الأردني يفضلون العزوبية

وطنا اليوم-عمان:يتمنى معظم الشباب الأردني الاستقرار المالي والنفسي والعاطفي، بيد أنهم بين نارين عندما تخيره بين البقاء بحياة العزوبية أو الزواج في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

ففي استطلاع للرأي على فيسبوك، فضّل 68% من المشاركين في الاستطلاع البقاء في حياة العزوبية، فيما يرغب 32% بالزواج.

وشارك في الاستطلاع الافتراضي، أكثر من 25 ألف شخص، أضفوا إلى جانب اختيارهم ما بين العزوبية أو الزواج، أسبابهم وقناعاتهم.

وكتب شاب تعليقًا يحاول فيه إقناع الرافضين للزواج يقول "والله لما تختار الزوجة الصالحة بعناية .. الرزق يأتي بعد تقوى الله لانها رح تكون رزق من الله لك لإعانتك على متاعب الدنيا".

فيما علل من يفضلون البقاء في حياة العزوبية، سبب ذلك للأوضاع المعيشية الصعبة، التي لا يمكن معها بحسب قولهم تحمل مسؤولية وتكاليف إنشاء عائلة، ناهيك عن غلاء المهور وتكاليف الزواج الباهظة في الأردن.

وكتب ناشط "حان الوقت لكي نتعلم الطبخ يا صديقي ؛ كل المؤشرات توحي أن هذه العزوبية ستدوم طويلا".

وقال آخر "انا انصدمت ومش عارف اتجوز ولا اظل عزابي، كل ما انوي اتجوز بتطلع على الحياة وكيف صار الانفتاح والناس اتغيرت والبنات والشباب قلبت فري بنقلب مخي .. وبوقف وبقول الله يستر علينا".

وذهب مؤيد للزواج للقول "طبعٱ الحياة الزوجة افضل بس بعض التشريعات والقوانين التي تمنح المراة بعض القوة الي بعض عدم التربية الصحيحة من الاسرة والتراخي في مجتمعنا الحالي وصعوبة الحياة المعيشية للرجل وعدم رغبة المراة بالزواج والمهور الغالية أصبح الرجل يفضل حياة العزوبية و صرف النظر عن الزواج".

وكتب آخر "الزواج اسمه زي ما ذكره ربنا بكتابه الكريم ولا أزيد على ذلك... عمرها العزوبية ما كانت حلّ لأي بشر والي بحكي عكس ذلك بعتذر اني اقله او اقلها كلامك مش صحيح... لكن لا يُلام أحد على ذلك والسبب فعليا : 1. قلة الفلوس 2. نقص الوعي بما يخص الحياة الزوجية".

وكتب شاب آخر معلقًا "على أساس انه احنا مرفهين والخيارات قدامنا ومصاري عفق ومش عارفين وين انروح فيها بس ناقصنا انه نتزوج .. احنا خاوه ما بنتزوج مش برضانا انا نفسي اتزوج بس الوضع المادي علي وعلى كل شباب البلد ماكل هوا".

وتساءل شاب "يعني اتجوز مشان اندان واوكل تراب واخر شي تطلع حياة زوجيه خرائية لا هيني عزابي مكيف ومبسوط".

وجاءت تعليقات الشابات قريبة من ردود أفعال الشباب، بالاتفاق على أن تكاليف الزواج أصبحت مرهقة للشباب ناهيك عن ظروف البلد المعيشية".