الرئيسية | محليات الخارجية تعلن حل أزمة عاملي الاونروا في الأردن وانهاء الاضراب

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، مساء الأحد حل أزمة عاملي الاونروا في الأردن وانهاء الاضراب الذي بدأ صباح الأحد، بعد الوصول الى اتفاق بين الطرفين.

الصفدي قال إن الاتفاق يشمل منح 100 دينار لجميع العاملين في الأونروا من الدرجة الوظيفية الثانية إلى الدرجة الوظيفية الثامنة قبل إجراء المسح ، مشيرا الى ان العولاة تمنح على الراتب الأساسي ابتداء من 01/01/2020.

كما تضمن الاتفاق على منح 70 دينار لجميع العاملين في أونروا من درجة الوظيفية التاسعة إلى الدرجة الوظيفية العشرين، قبل إجراء المسح وأن العلاوة تمنح على الراتب الأساسي ابتداء من 01/01/2020 وتشمل قطاع الصحة، والتمويل الصغير.

وكان موظفو وكالة الغوث الدولية "الاونروا " في الاردن قد بدأوا الأحد إضرابا مفتوحا عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم.

وقالوا في بيان، إن إدارة الوكالة لم تستجب لمطالب ممثلي اللاجئين ومجالس العاملين (معلمين وعمال وخدمات )، لذا تقرر البدء بإضراب مفتوح وإغلاق منشآت الوكالة بداية من الأحد لحين تحقيق مطالبنا المشروعة وتحسين شؤون اللاجئين من خدمات وصحة وبيئة وتشكيلات مدرسية وأوضاع معيشية.

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