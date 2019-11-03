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الملك يؤكد حرصه المستمر على دعم أفكار ومشاريع الرياديين
وطنا اليوم-عمان:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني حرصه المستمر على دعم أفكار ومشاريع الشباب والشابات الرياديين، والتواصل المستمر معهم، وفخره بما حققوه من إنجازات.
وبين أنه سجل في البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض" بهدف الحصول على تمويل للتوسع في المشاريع السياحية القائمة حاليا من خلال إنشاء مخيم سياحي يضم 40 وحدة مبيت في مجمع بانوراما البحر الميت. أما مؤسس مطعم Route 65، محمد التخيمي، من محافظة العقبة، فأشار إلى أن المشروع الذي يتضمن تصنيع مكونات الوجبة بأكملها في المطعم ضمن أعلى معايير الجودة العالمية، يتميز بأنه الأول في استحداث خدمة توصيل صديقة للبيئة.
فيما قدم مؤسس شركة Progressive Generations Studios فراس الكسواني، من محافظة العاصمة، شرحا عن شركته التي تقوم بإنتاج المحتوى الرقمي الخاص بالطفل من مقاطع الفيديو التعليمية الإبداعية من خلال الرسوم المتحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد، وتوفر 25 فرصة عمل.
وأشار إلى أن الشركة التي توفر 10 فرص عمل، تقدم الخدمات الاستشارية للشركات المحلية والدولية وتقدم خدمات التبادل التجاري بين الشركات B2B بالإضافة إلى تمكين الموردين من بناء المحلات التجارية الافتراضية الخاصة بهم، مثلما تقدم أكثر من 4800 منتج، وتخدم 3900 زبون وتطمح إلى توسيع عملياتها.
وأضاف أن الشركة التي توفر 20 فرصة عمل، هي الوحيدة التي تقدم هذا المنتج على مستوى الأردن والشرق الأوسط، وهي خاضعة لبرنامج الجودة من خلال الجمعية العلمية الملكية، وتم اعتماد المنتج لمنشآت عدد من المؤسسات الحكومية والعديد من الشركات الكبرى للمقاولات والمكاتب الهندسية.
وحسب الفناطسة، فإنه سجل في البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض" لغايات التوسع في المشروع وزيادة خطوط الإنتاج لوجود فرصة للتصدير للخارج، حيث من المتوقع أن يساهم المشروع بعد توسعته بتوفير نحو 37 فرصة عمل لأبناء محافظة معان.
وقدم مؤسس شركة GMS Ventures and Investments،نسيب بركات، من محافظة العاصمة، والفائز بجائزة فوربس العربية 2018، موجزا عن شركته التي تقوم باختراع الحلول التقنية، من خلال استحداث نظام عناوين رقمي يحدد عنوان الشخص في أي مكان بالعالم، حيث تم اختباره من قبل الأمن العام لغايات الاستفادة منه، ويوفر 8 فرص عمل، بالإضافة إلى اختراع نظام "ولاء" لمنح نقاط للزبائن والذي يتيح لأصحاب الشركات جمع معلومات عن زبائنهم بهدف تحسين المبيعات وتوسيع قاعدة العملاء.
وأوضحت مؤسس شركة Jordan Solar Canopies للطاقة الشمسية لغايات البيئة والتجميل المعماري، هديل المجالي من محافظة الكرك، أن الشركة تقدم استشارات خضراء من خلال تقييم المنازل السكنية والمباني التجارية والحكومية عبر نظام مستحدث يقوم بدراسة المباني ضمن معايير محددة لجعل المباني صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، إضافة إلى تقديم تعليم إلكتروني بالعربي لإثراء المحتوى العربي لمواضيع الطاقة البديلة والعمارة الخضراء لجميع المستويات وبشكل مجاني، مبينة أنها قامت بالتسجيل في البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض" لتنفيذ المشروع.
وأشار المقداد الكريمين، من محافظة الطفيلة إلى أنه يقوم حاليا بتأسيس مشروع سياحي من خلال إعادة تأهيل نزل سياحي في منطقة الشوبك يضم سبعة كهوف بيئية للمبيت، ويهدف إلى تأسيس مشروع سياحي للمغامرات في ضانا يشتمل على مخيم وأكواخ خشبية ومنصة للمناطيد والقفز الشراعي والإنزال الجبلي بالمنطقة، موضحا أنه سجل في البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض" لتنفيذ المشروع.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.
وعرض مؤسس شركة إنتاج الأكواب الورقية في مدينة معان الصناعية، أحمد الفناطسة، من محافظة معان، لفكرة مشروعة التي بدأت من خلال استخدام آلة صغيرة لإنتاج الأكواب الورقية وقام بتعديلها لطباعة الاسم المرغوب على الأكواب حسب الطلب، حيث يقوم بتوريد منتجاته إلى العديد من محلات بيع المشروبات السريعة والكافتيريات.
وحسب الفناطسة، فإنه سجل في البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض" لغايات التوسع في المشروع وزيادة خطوط الإنتاج لوجود فرصة للتصدير للخارج، حيث من المتوقع أن يساهم المشروع بعد توسعته بتوفير نحو 37 فرصة عمل لأبناء محافظة معان.
وقدم مؤسس شركة GMS Ventures and Investments،نسيب بركات، من محافظة العاصمة، والفائز بجائزة فوربس العربية 2018، موجزا عن شركته التي تقوم باختراع الحلول التقنية، من خلال استحداث نظام عناوين رقمي يحدد عنوان الشخص في أي مكان بالعالم، حيث تم اختباره من قبل الأمن العام لغايات الاستفادة منه، ويوفر 8 فرص عمل، بالإضافة إلى اختراع نظام "ولاء" لمنح نقاط للزبائن والذي يتيح لأصحاب الشركات جمع معلومات عن زبائنهم بهدف تحسين المبيعات وتوسيع قاعدة العملاء.
في حين بين مؤسس شركة شرارة لتصميم وتصنيع الأجهزة والأنظمة الإلكترونية المبتكرة وتقديم الحلول التقنية، المعروفة بـ"سبارك إلكترونيكس" محمد وديان من محافظة إربد، أن الشركة اخترعت 700 نموذج، وقامت بتحويل 7 منها إلى منتجات إلكترونية والتي تشتمل على روبوت تسويقي، بالإضافة إلى اختراع ماكينة لشحن الأجهزة الخلوية في الساحات العامة وتزويد الجامعات بها لخدمة الطالب، واختراع جهاز إنذار وكشف تسرب الغاز.
وقال: إن الشركة توفر 5 فرص عمل، ودربت 20 مهندسا بهذا المجال بشكل مجاني، موضحا أنه قام بتسجيل الشركة في البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض" لتوسيع مشروعه.
أما رانيا أبو عريشة، من محافظة العقبة، فأوضحت أنها أسست سوقا إلكترونيا للطهاة المنزليين لإنتاج وبيع الطعام الصحي، ويوفر 11 فرصة عمل لسيدات العقبة، حيث يتم التسويق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت أنها حصلت في مشروعها على المركز الأول على مستوى محافظة العقبة في مسابقة Startup Battle JO، وشاركت مع حاضنة أعمال IPARK وحصلت منهم على خدمات احتضان مكتبية واستشارات قانونية مجانية لمدة ستة أشهر.
وأوضحت مؤسس شركة Jordan Solar Canopies للطاقة الشمسية لغايات البيئة والتجميل المعماري، هديل المجالي من محافظة الكرك، أن الشركة تقدم استشارات خضراء من خلال تقييم المنازل السكنية والمباني التجارية والحكومية عبر نظام مستحدث يقوم بدراسة المباني ضمن معايير محددة لجعل المباني صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، إضافة إلى تقديم تعليم إلكتروني بالعربي لإثراء المحتوى العربي لمواضيع الطاقة البديلة والعمارة الخضراء لجميع المستويات وبشكل مجاني، مبينة أنها قامت بالتسجيل في البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض" لتنفيذ المشروع.
وأشار المقداد الكريمين، من محافظة الطفيلة إلى أنه يقوم حاليا بتأسيس مشروع سياحي من خلال إعادة تأهيل نزل سياحي في منطقة الشوبك يضم سبعة كهوف بيئية للمبيت، ويهدف إلى تأسيس مشروع سياحي للمغامرات في ضانا يشتمل على مخيم وأكواخ خشبية ومنصة للمناطيد والقفز الشراعي والإنزال الجبلي بالمنطقة، موضحا أنه سجل في البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض" لتنفيذ المشروع.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.
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