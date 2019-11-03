الملك يؤكد حرصه المستمر على دعم أفكار ومشاريع الرياديين

وطنا اليوم-عمان:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني حرصه المستمر على دعم أفكار ومشاريع الشباب والشابات الرياديين، والتواصل المستمر معهم، وفخره بما حققوه من إنجازات.

ولفت جلالة الملك، خلال لقائه شبابا وشابات رياديين من مختلف مناطق المملكة، في قصر الحسينية الأحد، إلى أن الطاقة والاستعداد لدى الشباب الأردني، تجعل من كل واحد منهم قصة نجاح وقدوة للجميع.

كما أكد جلالة الملك أهمية دور الرياديين وأفكارهم في الحد من الفقر والبطالة، وإمكانية الاستفادة منها وتطبيقها في جميع مناطق المملكة، مشيرا جلالته إلى أهمية الاستفادة من البرامج التي تقدمها الحكومة لدعم الشباب والشابات الرياديين. وخلال اللقاء، أعرب الشباب والشابات الرياديون عن تقديرهم لجلالة الملك على دعمه المتواصل لأفكارهم ومشاريعهم، وتمكينهم من بناء مستقبلهم، بما يخدم المجتمع ويوفر فرص العمل.

وأكدوا أن التفكير الإيجابي دفعهم نحو البدء بتأسيس مشاريع ريادية خاصة بهم، وعدم انتظار الحصول على الوظيفة، مشددين على أن الشباب الأردني مؤهل وقادر على الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة. وعرض المتحدثون، أمام جلالة الملك لقصص نجاحهم كل في مجاله، إذ أوضح مؤسس شركة الهيدان للسياحة والسفر أنيس بريزات، من لواء ذيبان في محافظة مادبا، أن شركته تدير وتشغل مركز مغامرات الهيدان في تنظيم رحلات المغامرة والمسارات الآمنة في مركز محمية وادي الهيدان، إضافة إلى إدارة وتشغيل مجمع ومتحف ومطعم بانوراما السياحي في البحر الميت، لافتا إلى أن المشروع يوفر 30 فرصة عمل دائمة ونحو 40 فرصة عمل موسمية لأبناء المجتمع المحلي.

وبين أنه سجل في البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض" بهدف الحصول على تمويل للتوسع في المشاريع السياحية القائمة حاليا من خلال إنشاء مخيم سياحي يضم 40 وحدة مبيت في مجمع بانوراما البحر الميت. أما مؤسس مطعم Route 65، محمد التخيمي، من محافظة العقبة، فأشار إلى أن المشروع الذي يتضمن تصنيع مكونات الوجبة بأكملها في المطعم ضمن أعلى معايير الجودة العالمية، يتميز بأنه الأول في استحداث خدمة توصيل صديقة للبيئة.

وبين أن المشروع الذي بدأ من خلال تمويل من صندوق التنمية والتشغيل، يوفر 20 فرصة عمل، وقد فاز بمسابقة مفوضية العقبة عن المشاريع الريادية لعام 2018، وبأفضل مشروع ريادي على مستوى العقبة عام 2017 من خلال برنامج إرادة للمشاريع الريادية، مثلما أنه معتمد لدى وزارة السياحة والآثار، وحاصل على شهادات عالمية في صناعة الغذاء.

وعرضت مؤسس مشروع هُنايا، نور نشيوات، من محافظة العاصمة، لفكرة مشروعها التي تقوم على إعادة تدوير وتصنيع المواد الحرفية الأصيلة والقديمة مثل خشب الزيتون، وعرض المنتجات وبيعها من خلال التسويق الإلكتروني، وتتمحور منتجاتها بشكل رئيس حول مائدة الطعام، حيث تم اعتمادها من سلسلة مطاعم لتصميم معدات المطعم.

وبينت أن المشروع يقوم على تشغيل السيدات في المحافظات، خصوصا في محافظتي جرش وعجلون لتصنيع المنتجات المطلوبة، مشيرة إلى أنها أسست أيضا مشروع أول مطعم للشاورما الزرب بالأردن، ويوفر 12 فرصة عمل.

فيما قدم مؤسس شركة Progressive Generations Studios فراس الكسواني، من محافظة العاصمة، شرحا عن شركته التي تقوم بإنتاج المحتوى الرقمي الخاص بالطفل من مقاطع الفيديو التعليمية الإبداعية من خلال الرسوم المتحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد، وتوفر 25 فرصة عمل.

وبين أن مشروعه يشكل أكبر مكتبة محتوى عربي، للطفل العربي في منطقة الشرق الأوسط، وتحتوي على أكثر من 50 ألف دقيقة محتوى، مثلما أنه تم احتضان مشروعه من قبل Oasis500، واستطاعت الشركة جذب استثمارات بقيمة مليون دولار أميركي من شركات عالمية وبيع منتجاتها إلى الكثير من المحطات التلفزيونية حول العالم، لافتا إلى ان الشركة دربت 430 خريجا على برامج تصميم الرسوم خلال السنوات الخمس السابقة.

أما مؤسس مركز حمية غذائية في منطقة دير علا، إيمان أبو صيام، من محافظة البلقاء، فأوضحت أن المشروع جاءت فكرته لافتقار منطقة دير علا للمراكز التي تعنى بمشاكل السمنة واتباع العادات الصحية في التغذية، إذ يقوم المشروع على معالجة المراجعين الذين يعانون من مشاكل في السمنة أو العادات الغذائية وتنظيم المحاضرات المتخصصة، وبث الرسائل التوعوية عبر صفحة المركز على الفيس بوك، لافتة إلى أنها تطمح للتوسع في المشروع من خلال تأسيس مركز للياقة البدنية.

وبين مؤسس شريك في شركة جعفرشوب، زيد الجازي، من محافظة العاصمة، أن الشركة تعتبر المنصة الأولى للمحتوى العربي Jafarshop.com المتخصصة ببيع المعدات والأدوات اللازمة لأعمال الصيانة والتركيب من خلال العمل الذاتي والخدمة الذاتية لنشر ثقافة الاعتماد على الذات، وذلك من خلال نشر فيديوهات تعليمية تبين آلية الاستخدام والتطبيق.

وأشار إلى أن الشركة التي توفر 10 فرص عمل، تقدم الخدمات الاستشارية للشركات المحلية والدولية وتقدم خدمات التبادل التجاري بين الشركات B2B بالإضافة إلى تمكين الموردين من بناء المحلات التجارية الافتراضية الخاصة بهم، مثلما تقدم أكثر من 4800 منتج، وتخدم 3900 زبون وتطمح إلى توسيع عملياتها.

ولفت مؤسس مشروع Xtreme Jordan Club مدى الأردن للكرات الملونة، معتز الحياري، من محافظة البلقاء إلى أن مشروعه هو مركز ترفيهي يوفر رياضة الرماية بالبندقية من خلال الكرات الملونة في جنوب العاصمة.

ويوفر المشروع 10 فرص عمل، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للألعاب مثل ملعب كرة القدم، ومناطق مغامرات وتسلق للأطفال، ومنطقة للتنزه.

وأوضح مؤسس الشركة المثالية للأبنية الخضراء شادي تيلخ، من محافظة الزرقاء، أن الشركة متخصصة بصناعة الألواح الأسمنتية المعزولة والتي تستخدم لجميع الأبنية كألواح صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، وتتميز بأنها خفيفة الوزن وعازلة للحرارة ومقاومة للرطوبة والظروف الجوية وعازلة للصوت، ذات عمر افتراضي طويل.

وأضاف أن الشركة التي توفر 20 فرصة عمل، هي الوحيدة التي تقدم هذا المنتج على مستوى الأردن والشرق الأوسط، وهي خاضعة لبرنامج الجودة من خلال الجمعية العلمية الملكية، وتم اعتماد المنتج لمنشآت عدد من المؤسسات الحكومية والعديد من الشركات الكبرى للمقاولات والمكاتب الهندسية.

أما مؤسس مؤسسة فكر المصمم الصغير ArchKid لتعليم الصغار العمارة والتصميم، ولاء الزميلي، من محافظة العاصمة، فبينت أن المؤسسة تقوم بإعطاء الدورات في 5 مدارس معتمدة ضمن البرامج الإثرائية، وتقدم 3 مستويات من مناهج العمارة والتصميم للأطفال، حيث ترتكز الطريقة التعليمية على البحث والتقصي.

وأشارت إلى أن المشروع يقوم على العمل مع الطلبة من خلال استخدام المواد المختلفة لبناء مجسمات مرتبطة بواقعهم ولكن من خلال خيالهم، حيث تسير الورشة من خلال عدة مراحل ابتداء من المعرفة الهندسية مرورا بالأعمال اليدوية وانتهاء بالتشكيل الهندسي، موضحة أنها تطمح لأن يصبح المشروع منهاجا مدرسيا متكاملا، كما أنها تقدمت لتطوير مشروعها إلى البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض".

وعرض مؤسس شركة إنتاج الأكواب الورقية في مدينة معان الصناعية، أحمد الفناطسة، من محافظة معان، لفكرة مشروعة التي بدأت من خلال استخدام آلة صغيرة لإنتاج الأكواب الورقية وقام بتعديلها لطباعة الاسم المرغوب على الأكواب حسب الطلب، حيث يقوم بتوريد منتجاته إلى العديد من محلات بيع المشروبات السريعة والكافتيريات.

وحسب الفناطسة، فإنه سجل في البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض" لغايات التوسع في المشروع وزيادة خطوط الإنتاج لوجود فرصة للتصدير للخارج، حيث من المتوقع أن يساهم المشروع بعد توسعته بتوفير نحو 37 فرصة عمل لأبناء محافظة معان.

وقدم مؤسس شركة GMS Ventures and Investments،نسيب بركات، من محافظة العاصمة، والفائز بجائزة فوربس العربية 2018، موجزا عن شركته التي تقوم باختراع الحلول التقنية، من خلال استحداث نظام عناوين رقمي يحدد عنوان الشخص في أي مكان بالعالم، حيث تم اختباره من قبل الأمن العام لغايات الاستفادة منه، ويوفر 8 فرص عمل، بالإضافة إلى اختراع نظام "ولاء" لمنح نقاط للزبائن والذي يتيح لأصحاب الشركات جمع معلومات عن زبائنهم بهدف تحسين المبيعات وتوسيع قاعدة العملاء.

في حين بين مؤسس شركة شرارة لتصميم وتصنيع الأجهزة والأنظمة الإلكترونية المبتكرة وتقديم الحلول التقنية، المعروفة بـ"سبارك إلكترونيكس" محمد وديان من محافظة إربد، أن الشركة اخترعت 700 نموذج، وقامت بتحويل 7 منها إلى منتجات إلكترونية والتي تشتمل على روبوت تسويقي، بالإضافة إلى اختراع ماكينة لشحن الأجهزة الخلوية في الساحات العامة وتزويد الجامعات بها لخدمة الطالب، واختراع جهاز إنذار وكشف تسرب الغاز.

وقال: إن الشركة توفر 5 فرص عمل، ودربت 20 مهندسا بهذا المجال بشكل مجاني، موضحا أنه قام بتسجيل الشركة في البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض" لتوسيع مشروعه.

أما رانيا أبو عريشة، من محافظة العقبة، فأوضحت أنها أسست سوقا إلكترونيا للطهاة المنزليين لإنتاج وبيع الطعام الصحي، ويوفر 11 فرصة عمل لسيدات العقبة، حيث يتم التسويق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنها حصلت في مشروعها على المركز الأول على مستوى محافظة العقبة في مسابقة Startup Battle JO، وشاركت مع حاضنة أعمال IPARK وحصلت منهم على خدمات احتضان مكتبية واستشارات قانونية مجانية لمدة ستة أشهر.

وأوضحت مؤسس شركة Jordan Solar Canopies للطاقة الشمسية لغايات البيئة والتجميل المعماري، هديل المجالي من محافظة الكرك، أن الشركة تقدم استشارات خضراء من خلال تقييم المنازل السكنية والمباني التجارية والحكومية عبر نظام مستحدث يقوم بدراسة المباني ضمن معايير محددة لجعل المباني صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، إضافة إلى تقديم تعليم إلكتروني بالعربي لإثراء المحتوى العربي لمواضيع الطاقة البديلة والعمارة الخضراء لجميع المستويات وبشكل مجاني، مبينة أنها قامت بالتسجيل في البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض" لتنفيذ المشروع.

وأشار المقداد الكريمين، من محافظة الطفيلة إلى أنه يقوم حاليا بتأسيس مشروع سياحي من خلال إعادة تأهيل نزل سياحي في منطقة الشوبك يضم سبعة كهوف بيئية للمبيت، ويهدف إلى تأسيس مشروع سياحي للمغامرات في ضانا يشتمل على مخيم وأكواخ خشبية ومنصة للمناطيد والقفز الشراعي والإنزال الجبلي بالمنطقة، موضحا أنه سجل في البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض" لتنفيذ المشروع.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.

وعرض مؤسس شركة إنتاج الأكواب الورقية في مدينة معان الصناعية، أحمد الفناطسة، من محافظة معان، لفكرة مشروعة التي بدأت من خلال استخدام آلة صغيرة لإنتاج الأكواب الورقية وقام بتعديلها لطباعة الاسم المرغوب على الأكواب حسب الطلب، حيث يقوم بتوريد منتجاته إلى العديد من محلات بيع المشروبات السريعة والكافتيريات.

وحسب الفناطسة، فإنه سجل في البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض" لغايات التوسع في المشروع وزيادة خطوط الإنتاج لوجود فرصة للتصدير للخارج، حيث من المتوقع أن يساهم المشروع بعد توسعته بتوفير نحو 37 فرصة عمل لأبناء محافظة معان.

وقدم مؤسس شركة GMS Ventures and Investments،نسيب بركات، من محافظة العاصمة، والفائز بجائزة فوربس العربية 2018، موجزا عن شركته التي تقوم باختراع الحلول التقنية، من خلال استحداث نظام عناوين رقمي يحدد عنوان الشخص في أي مكان بالعالم، حيث تم اختباره من قبل الأمن العام لغايات الاستفادة منه، ويوفر 8 فرص عمل، بالإضافة إلى اختراع نظام "ولاء" لمنح نقاط للزبائن والذي يتيح لأصحاب الشركات جمع معلومات عن زبائنهم بهدف تحسين المبيعات وتوسيع قاعدة العملاء.

في حين بين مؤسس شركة شرارة لتصميم وتصنيع الأجهزة والأنظمة الإلكترونية المبتكرة وتقديم الحلول التقنية، المعروفة بـ"سبارك إلكترونيكس" محمد وديان من محافظة إربد، أن الشركة اخترعت 700 نموذج، وقامت بتحويل 7 منها إلى منتجات إلكترونية والتي تشتمل على روبوت تسويقي، بالإضافة إلى اختراع ماكينة لشحن الأجهزة الخلوية في الساحات العامة وتزويد الجامعات بها لخدمة الطالب، واختراع جهاز إنذار وكشف تسرب الغاز.

وقال: إن الشركة توفر 5 فرص عمل، ودربت 20 مهندسا بهذا المجال بشكل مجاني، موضحا أنه قام بتسجيل الشركة في البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض" لتوسيع مشروعه.

أما رانيا أبو عريشة، من محافظة العقبة، فأوضحت أنها أسست سوقا إلكترونيا للطهاة المنزليين لإنتاج وبيع الطعام الصحي، ويوفر 11 فرصة عمل لسيدات العقبة، حيث يتم التسويق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنها حصلت في مشروعها على المركز الأول على مستوى محافظة العقبة في مسابقة Startup Battle JO، وشاركت مع حاضنة أعمال IPARK وحصلت منهم على خدمات احتضان مكتبية واستشارات قانونية مجانية لمدة ستة أشهر.

وأوضحت مؤسس شركة Jordan Solar Canopies للطاقة الشمسية لغايات البيئة والتجميل المعماري، هديل المجالي من محافظة الكرك، أن الشركة تقدم استشارات خضراء من خلال تقييم المنازل السكنية والمباني التجارية والحكومية عبر نظام مستحدث يقوم بدراسة المباني ضمن معايير محددة لجعل المباني صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، إضافة إلى تقديم تعليم إلكتروني بالعربي لإثراء المحتوى العربي لمواضيع الطاقة البديلة والعمارة الخضراء لجميع المستويات وبشكل مجاني، مبينة أنها قامت بالتسجيل في البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض" لتنفيذ المشروع.

وأشار المقداد الكريمين، من محافظة الطفيلة إلى أنه يقوم حاليا بتأسيس مشروع سياحي من خلال إعادة تأهيل نزل سياحي في منطقة الشوبك يضم سبعة كهوف بيئية للمبيت، ويهدف إلى تأسيس مشروع سياحي للمغامرات في ضانا يشتمل على مخيم وأكواخ خشبية ومنصة للمناطيد والقفز الشراعي والإنزال الجبلي بالمنطقة، موضحا أنه سجل في البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض" لتنفيذ المشروع.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.