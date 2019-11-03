الامن ينفي حدوث اعمال شغب في سجن ماركة

وطنا اليوم-نفى الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام حدوث اية اعمال شغب داخل مركز اصلاح وتاهيل ماركا ، او منع دواء عن احد النزلاء ، او وضع اخر في الحجز الانفرادي .

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كل ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على احد مواقع التواصل الاجتماعي حول حدوث أعمال شغب في مركز إصلاح وتأهيل ماركا والتضييق على نزيلين ومنع الدواء عن احدهما ووضع الاخر في الحبس الانفراردي هي عارية عن الصحة والقصد منها اثارة الراي العام فقط .

وأكد الناطق والإعلامي ان النزيلين المقصودين يتم معاملتهما حسب قانون مراكز الاصلاح والتاهيل ووفق التعليمات المعمول بها وبما يتوافق ومعايير حقوق الانسان مؤكدا ان العمل في مراكز الإصلاح والتأهيل ينظمه قانون يضمن الحقوق للنزلاء والواجبات المترتبة عليهم وفق إجراءات واضحة وموثقة لا يمكن تعديها او تجاوزها .

وقد تداول ناشطون خبر وضع كل من عبدالله ابو صايل وهشام السراحين في الحجز الانفرادي مما خلق حالة من الشغب حسب مواقع التواصل الاجتماعي