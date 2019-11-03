الرئيسية | محليات الأمن العام يطلق حملة مرورية شتوية لفحص المركبات

وطنا اليوم-عمان:اطلقت الادارات المرورية اعتباراً من اليوم وبالتزامن مع حملتها كفى لنزيف الطرقات ضمن مبادرات اردن النخوة الحملة الشتوية السنوية التي تنفذها مختلف الادارات المرورية للتأكد من صلاحية المركبات واجزائها الهامة والضرورية للمسير الامن على الطرق خلال فصل الشتاء .

وستستمر الحملة لمدة شهر قابلة للتمديد يقوم خلالها مرتبات الادارات المرورية ( ادارة السير وترخيص السواقين والمركبات والدوريات الخارجية ) بالتدقيق على الجاهزية الفنية للمركبات والتأكد من صلاحيتها للمسير على الطرقات خلال فصل الشتاء، للتعامل مع كافة الظروف الجوية خلال تساقط الأمطار والثلوج وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين ومستخدمي الطريق .

وتدعو مديرية الامن العام الاخوة المواطنين الى تفقد صلاحية مركباتهم لمواجهة ظروف فصل الشتاء المختلفة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين أثناء استخدامها، وتجنباً لإعاقة حركة السير في حال تعطلها بسبب الظروف الجوية.

وسيتم خلال الحملة التأكد من صلاحية الإطارات والأضوية والزجاج والمساحات والمياه الخاصة بمحرك المركبة والتأكد من عمل (الدفايات) داخل المركبات العمومية والتحقق من وجود "دلايات" في المركبات الثقيلة او أي نواقص تؤثر على صلاحية المركبة خلال فصل الشتاء.

و تؤكد إدارة السير انه لن يتم تسجيل مخالفات على المركبات التي يوجد بها خلل فني في بداية الحملة، ولكن سيتم إعطاء مهلة لمدة أسبوع لصاحب المركبة ليقوم بتصويب الخلل، ومن ثم يقوم بمراجعة ادارة السير، وفي حال تبين أن الخلل تم معالجته يتم إرجاع رخص السائق والمركبة دون تسجيل أية مخالفة، كما سيتم وضع ملصق على الزجاج الامامي للمركبة الجاهزة يفيد بأنها (جاهزة فنياً) ، وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال الأسبوع سيتم تحرير مخالفة وتحويله الى إدارة الترخيص لاجراء الفحص الفني للمركبة .

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