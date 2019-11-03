لاول مرة .. البترا تقترب من المليون سائح

وطنا اليوم-عمان:أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عن زيادة عدد زوار مدينة البترا الأثرية من الأجانب خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي بنسبة 48% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب الإحصائية الصادرة عن السلطة فقد زار البترا في شهر تشرين الأول 137789 ألف زائر منهم 125796 ألف زائر أجنبي، وبلغ عدد الزوار الأردنيين والعرب 11438 ألف زائر وزوار الرحلات الطلابية 555 زائرا.

وكانت البترا قد استقبلت في ذات الشهر من العام الماضي 96414 ألف زائر من مختلف الجنسيات منهم 85149 ألف زائر أجنبي، في حين بلغ عدد الزوار الأردنيين والعرب 1128 ألف زائر نسبة الزيادة للشهر الماضي في أعداد الأجانب 48% والزيادة لعدد الزوار الإجمالي بلغت 43%.

وبلغ عدد زوار البترا الكلي خلال الشهور العشرة من العام الحالي 889372 ألف زائر من مختلف الجنسيات و656828 زائرا للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة بلغت 232544 ألف زائر بنسبة نمو بلغت 35%.

رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات قال أن عدد زوار المدينة من المتوقع أن يتجاوز حاجز المليون سائح مع نهاية شهر تشرين الثاني وذلك بحسب الحجوزات لدى الفنادق ومكاتب السياحة والسفر لتسجل المدينة الوردية رقماً قياسياً لأول مرة في تاريخ أعداد زوارها.

وأضاف الفرجات أن الجهود التشاركية بين كافة الجهات الرسمية والخاصة وأبناء المجتمع المحلي من أسباب زيادة الطلب على مدينة البترا الأثرية كمقصد سياحي عالمي منوها الى الزيادة الواضحة لسياحة البواخر وسياحة الطيران المتدني التكاليف.

وساهمت الحركة السياحية النشطة التي تشهدها البترا في تحسين وإنعاش واقع الحركة التجاریة والاقتصادية في المدينة وخلق فرص عمل في القطاع السیاحي لأبناء المجتمع المحلي بشكل عام، حيث زاد عدد العاملين بشكل مباشر في قطاعات السياحة المختلفة عن الالفين شخص من أبناء المنطقة، يشكل القطاع الفندقي غالبيتها بنسبة تزيد عن 65%.

وفيما يخص الغرف الفندقية أكد الفرجات أن عدد الغرف الفندقية تجاوز حاجز الثلاثة آلاف غرفة في حين يتوقع ان يزيد عدد الغرف الفندقية بما لا يقل عن خمسمائة غرفة فندقية خلال العام القادم، وكشف عن محادثات مع سلسلة فنادق عالمية للإستثمار في فندق مِن فئة الخمس نجوم بواقع 250 غرفة في الأشهر القليلة القادمة في حين تم المباشرة في اعادة تأهيل فندق الكراون البلازا المملوك للضمان الاجتماعي بعد اغلاق دام لعدة سنوات متوقعا ان يقوم باستقبال السياح قبل نهاية العام القادم.

يشار الى ان سلطة اقليم البترا ستطلق قريبا خطة تنفيذية تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات والارتقاء بالبترا كواجهة سياحية عالمية.