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الأردنيون يترقبون الجمعة السوداء
وطنا اليوم-عمان:مع دخول شهر تشرين الثاني، يترقب الأردنيون خصومات الـ(بلاك فرايدي)، أو الجمعة السوداء.
وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر الأردنية، شهدت الأعوام الأخيرة تهافتا على العلامات التجارية في ذلك اليوم، الأمر الذي يُتوقع تكراره العام الحالي أيضا.
ويختلف تاريخ الجمعة السوداء من عام إلى آخر، لكن الثابت أنها في نهاية شهر تشرين الثاني من كل عام.
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