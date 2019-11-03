 وطنا نيوز -الأردنيون يترقبون الجمعة السوداء
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الأردنيون يترقبون الجمعة السوداء
التاريخ : 03-11-2019 11:04:22 المشاهدات: 2052

وطنا اليوم-عمان:مع دخول شهر تشرين الثاني، يترقب الأردنيون خصومات الـ(بلاك فرايدي)، أو الجمعة السوداء.

وتشهد الجمعة السوداء، خصومات ضخمة في معظم المحال التجارية وخاصة العلامات التجارية العالمية.

وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر الأردنية، شهدت الأعوام الأخيرة تهافتا على العلامات التجارية في ذلك اليوم، الأمر الذي يُتوقع تكراره العام الحالي أيضا.

ويختلف تاريخ الجمعة السوداء من عام إلى آخر، لكن الثابت أنها في نهاية شهر تشرين الثاني من كل عام.


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