 وطنا نيوز -استجابة فورية من الرزاز لنداء انقذوا عبدالرحمن
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استجابة فورية من الرزاز لنداء انقذوا عبدالرحمن
التاريخ : 03-11-2019 10:53:09 المشاهدات: 1877

وطنا اليوم-عمان: فور سماع صرخة "انقذوا _عبدالرحمن " اوعز دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزير الصحة الدكتور سعد جابر الى مدير مستشفيات البشير التواصل مع ذوي المريض مباشرة لاحضار الطفل والمباشرة بتقييم حالته من قبل الاخصائين وعلاجه ومتابعة حالته ورفع تقارير طبية بحالته الصحية اول بأول دون ابطاء الى وزير الصحة لاطلاع دولة الرئيس عليها .
يذكر ان الطفل عبدالرحمن يبلغ من العمر13 عاماً يعاني من تقرحات جلدية شديدة .

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