الرئيسية | محليات مسؤول إسرائيلي رفيع يتوجه للأردن بسبب أسيرين

وطنا اليوم-عمان:قالت مصادر عبرية، مساء السبت، إن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، سيصل إلى العاصمة الأردنية عمان في غضون الأيام القريبة.

وقال موقع "Ynet" العبري أن الزيارة تأتي في إطار مساعي تخفيف حدة التوتر بين البلدين، على خلفية اعتقال الاحتلال لمواطن ومواطنة أردنيين، في حين تواصل الأردن اعتقال إسرائيلي تسلل عبر حدودها.

ونقل الموقع، عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن السلام مهم للبلدين، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة بأسرها.

وتحتجز السلطات الإسرائيلية منذ أسابيع، الشابة هبة اللبدي، والشاب عبد الرحمن مرعي، وهما مواطنان أردنيان، اعتقلا مطلع الشهر الجاري,وفق وكالات .

ويواجه الأسيران اللبدي (24 عاما)، ومرعي (29 عاما)، ظروفا صعبة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مع تدهور حالتيهما الصحية، بعد أن خاضت اللبدي إضرابا عن الطعام لليوم الثامن عشر، بينما يعاني مرعي من مرض السرطان في ظل نقص الرعاية الصحية.

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