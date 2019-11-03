منعطف قانوني عقب رفض (التشريع) لقب طبيب مؤهل

وطنا اليوم-عمان:دخلت قضية الأطباء المؤهلين، والذين لم يعودوا كذلك، عقب رفض ديوان التشريع والرأي هذا المسمى وإرجاعهم إلى مسمى طبيب عام، منعطفا سببه الوضع القانوني الجديد لهؤلاء الذين ماعادوا أطباء اختصاص مؤهلين.

وصدر أمس بيان عن جمعية الأطباء المؤهلين أكدوا فيه أن ديوان التشريع والرأي يرفض رسميا مسمى إختصاصي مؤهل لنحو ألف طبيب يعملون في وزارة الصحة، مشيرا البيان إلى أن الديوان بقراره هذا «تم إلزامه بضرورة الإسراع ورسميا بإصدار حل قانوني لهؤلاء الأطباء الذين لم يبق أمامهم سوى مسمى الطب العام».

وكشف البيان عن تصعيد قانوني جديد يلوح بالأفق وأزمة ستشهدها وزارة الصحة بينها وبين المواطنين والمرضى خصوصا في المحافظات الذين سيتفاجأون أنهم طوال تلك السنوات يتلقون العلاج من طبيب ليس اختصاصيا وإنما طبيب عام.

وأشار إلى أن هؤلاء المرضى وبين ليلة وضحاها سيشهدون تحويلا لحالاتهم الى العاصمة ما يضيف عبئا ثقيلا عليهم وسيكابدون جراءه.

وعقب هذا الرأي لديوان التشريع ، ما يزال صدور مسمى طبيب مؤهل لزهاء (1000) طبيب غالبيتهم يعمل في وزارة الصحة عالقا في رئاسة الوزراء ولم يتم منحهم اللقب الذي يستحقونه، رغم توافقات تمت بين وزارة الصحة ونقابة الاطباء والهيئةالعامة للنقابة مؤخرا.

وكانت وزارة الصحة ونقابة الأطباء اصدرت كتبا تؤكد موافقتهما على منح هذه الفئة من الاطباء اللقب واجتمعت الهيئة العامة لنقابة الأطباء لذلك وصوتت ايضا لصالح منح لقب للاطباء لانهاء مشكلة هذه الفئة التي لا تزال عالقه منذ اكثر من 18 سنة.

وقال بيان «الاطباء المؤهلين» أنه بموجب هذا الرأي للديوان يفرض على الأطباء المؤهلين في مختلف تخصصاتهم وأماكن عملهم في المستشفيات الطرفية بالذات البدء وفورا بالالتزام بمسماهم حسب القانون وهو الطب العام، وعدم العمل كاختصاصيين بعد الرفض الرسمي».

وأكد البيان على «ضرورة العمل وإصدار كتب تعميم على كل جهة تتعامل مع الأطباء المؤهلين خاصة المحاكم القضائية والحكام الإداريين في مختلف محافظات المملكة ولدى اللجان المركزية واللوائية ومختلف الوزارات خاصة الضمان الاجتماعي (...) لتوضيح أن عمل هؤلاء الاطباء وبموجب القانون كأطباء عامين وليسوا إختصاصيين لأنه يعتبر جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون ولا يجوز عملهم إختصاصيين لحماية المريض والطبيب في ظل قانون المسؤولية الطبية».

وفي هذا الصدد أكد البيان أن الأطباء سيطالبون النقابة بضرورة الإسراع بإصدار هذه الكتب لحمايتهم ولتكون قانونية وتوفر الغطاء النقابي لهم في حال ظلوا في المستشفيات الطرفية ليستطيعوا التقيد بالطب العام حماية لهم ولتحويل كل الحالات اللازمة للمستشفيات المركزية والرئيسية إن وجد فيها الإختصاصيون والإستشاريون هناك».

وكانت نقابة الأطباء بينت انها ستلتقي المسؤولين في ديوان التشريع الراي لبحث اسباب عدم الموافقة على منح لقب طبيب مؤهل لزهاء الف طبيب من كوادر وزارة الصحة، بعد ان رفضت الحكومة منح لقب «طبيب مؤهل» لزهاء ألف طبيب عام غالبيتهم يعملون في وزارة الصحة رغم الاتفاق الذي حصل مؤخرا بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء بمنحهم اللقب.

موقف النقابة من هذه القضية كون موافقة النقابة تقف عند حدود هذا اللقب ولن يحمل الطبيب المؤهل لقب استشاري او مساعد استشاري، في حين أن موقف رئاسة الوزراء كما بينه بيان سابق لجمعية الاطباء المؤهلين انصب في أن رئاسة الوزراء ردت طلب هذه الفئة من الاطباء بحجة عدم قانونيته وقالت في كتاب وجهته الى نقابة الاطباء في حينه بضرورة دعم هذا الطلب بقرار موافقة للهيئة العامة للنقابة، وهو ما تقول الجمعية والنقابة أن الهيئة العامة صوتت بالموافقة على منح اللقب للأطباء وإنهاء مشكلتهم.

وطالب كتاب رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الصحة لاعادة النظر بمنح الاطباء هذا اللقب ما اعتبرتة جمعية الاطباء تسويفا ومماطلة لانهاء مشكلتهم.