الرئيسية | محليات تغيير عدادات المياه في العقبة ..الرياطي :الأهالي سيفكّونها

وطنا اليوم-عمان:خاطب النائب محمد الرياطي وزير المياه والري حول شكاوى الأهالي في محافظة العقبة من عدادات المياه "الديجتال"، مشيرا إلى وجود اعتراضات على العدادات الالكترونية الجديدة لكونها أدت إلى زيادة قيمة فواتيرهم بأضعاف القيم السابقة.

وقال الرياطي إن الأهالي يطالبون بسحب جميع العدادات الجديدة واعادة العدادات القديمة كما كانت "مع اعادة المبالغ المسلوبة بغير حقّ، وحلّ المشكلة على الفور وبأسرع وقت".

ولفت إلى أن الأهالي يهددون بفكّ العدادات وتسليمها لشركة مياه العقبة ومقاضاة الشركة قانونيا.

وكانت شكاوى المواطنين في العقبة من ارتفاع فواتير المياه بشكل خيالي بعد تركيب عدادات الديجيتال من قبل شركة مياه العقبة، والتي جاءت إليها كمنحة من إحدى الدول الأوروبية ولم تخضع للفحص من قبل جهة مختصة.

وقال المتحدث باسم الحملة الشعبية لإلغاء عدادات الديجيتال، حسن الضمور، إن ما لا يقل عن 3000 مشترك تضرروا من هذه العدادات، وتضاعفت المبالغ المترتبة عليهم لعشرة أضعاف، ولايعقل أن يصل مصروف شقة صغيره كان معدله 20 دينارا إلى 150 دينار، وهناك فواتير تجاوزت الـ 300 دينار .

وأضاف الضمور : إن الحملة الشعبية لإلغاء عدادات الديجتال وصلتها آلاف الشكاوى من المواطنين، وقمنا بمراجعة شركة المياه إلا لنها لم تقدّم أية حلول سوى التذرع بأنها ستقوم بفحص العدادات، وبالنهاية لاتوجد لدى الشركه أيّة وسيلة فحص .

ولفت اإلى أن العدادات التي تم تركيبها تستخدم بالأصل لاحتساب الغاز في المنازل وليست مختصة بالمياه، مشيرا إلى أن الحملة ستلجأ للقضاء في حال استمر تغول الشركة على المواطنين، سيما وان عددهم بالالاف .

من جانبه قال مدير عام شركة مياه العقبة خالد العبيدين إن الشركة ستقوم بتغيير كافة العدادات في محافظة العقبة إلى عدادات ذكية، نظرا لقدرتها الفائقة على قراءة صرف المياه بشكل جيد، إضافة إلى قدرة الشركة على قراءة العدادات من خلال الحاسب الآلي، أو الهاتف، ناهيك بالميزات الأخرى .

وأضاف العبيدين: ان الشركة قامت بفحص العدادات لدى المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، وأثبتت صحتها ولايوجد بها أية أخطاء، مشيرا إلى انها تختلف عن العدادات الميكانيكية التي كانت مركّبة بالسابق .

وقال إن العدادات الجديدة الديجتال تستطيع احتساب أيّة كمية مياه تخرج من الاشتراك، ولو كانت ضئيلة، ولذلك أصبح المواطن يشعر بالفرق، سيما وأن العقبة من المناطق الحارة ويستخدم فيها المكيفات التي تعمل على الماء.

وختم بقوله أن الشركة تستقبل الشكاوى بشكل فردي وليس جماعي.

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