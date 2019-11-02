الرئيسية | محليات مهرجان بالحبيب محمد نقتدي في موسمة الثاني الجمعة

وطنا اليوم-يقام مهرجان (بالحبيب محمد نقتدي ) لموسمه الثاني يوم الجمعة القادم الثامن من الشهر الجاري على مسرح مدارس الحصاد وقال الشيخ فواز الطباع الحسني رئيس المهرجان والداعي له ان المهرجان حفل اسلامي احتفالي بمناسبة المولد النبوي الشريف للتعريف بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم واظهاراً للفرح برسول الله صل الله عليه واله وسلم موكدا ان الحفل لا يتبع لاي جهة سياسية او حزبية أو فئويه وان المشاركة ستكون من بلدان عربية وإسلامية وشخصيات اردنية ومن المتوقع حضور أكثر من الف مشارك من علماء دين وسياسيين ووجهاء عشائر وشخصيات عامة .

واشار الشيخ الحسني ان المهرجان احتفالي لزرع محبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب الحاضرين ونشر فكرة احياء المولد النبوي الشريف دون الافراط والتفريط بهذا الامر واعترافات بجميل سيد الكون الذي أخرج البشرية من الظلمات إلى نور الهدايه.

وبين الشيخ الحسني ان برنامج الحفل الذي ينطلق الساعة الخامسة من مساء الجمعة القادم يتخلله وصلات نشيد لفرقة بني أمية للتراث الاسلامي وكلمات لعدد من العلماء . وقصائد شعرية في مدح الحبيب محمد

وأكد الشيخ الحسني ان المهرجان الأول الذي أقيم بنفس التوقيت لاقى نجاح وحضور مميز من شخصيات اسلامية من داخل الاردن وخارجية مشيرا ان السعي دائم من اجل تطوير المهرجان واضافة فقرات اخرى للمهرجان الثالث حيث تسعى لجنة التنظيم الى اضافة جناح خاص بالحبيب محمد ومع

رض للكتاب والسيرة النبويةالشريفة

ودعا الشيخ الحسني الجميع للمشاركة في المهرجان واظهار محبة الحبيب محمد في مناسبة دينية غالي على قلوب الجميع.

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