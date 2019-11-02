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مهرجان بالحبيب محمد نقتدي في موسمة الثاني الجمعة
وطنا اليوم-يقام مهرجان (بالحبيب محمد نقتدي ) لموسمه الثاني يوم الجمعة القادم الثامن من الشهر الجاري على مسرح مدارس الحصاد وقال الشيخ فواز الطباع الحسني رئيس المهرجان والداعي له ان المهرجان حفل اسلامي احتفالي بمناسبة المولد النبوي الشريف للتعريف بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم واظهاراً للفرح برسول الله صل الله عليه واله وسلم موكدا ان الحفل لا يتبع لاي جهة سياسية او حزبية أو فئويه وان المشاركة ستكون من بلدان عربية وإسلامية وشخصيات اردنية ومن المتوقع حضور أكثر من الف مشارك من علماء دين وسياسيين ووجهاء عشائر وشخصيات عامة .
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