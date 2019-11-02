عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم العلاج لاكثر من 21 الف حالة مرضية في مخيم الزعتري خلال شهر اكتوبر من العام 2019 م

وطنا اليوم-قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري العلاج المناسب لعدد (21910) حالة مرضية ضمن برنامج الرعاية الطبية الشاملة التي يقدمها المركز للاشقاء السوريين هناك خلال شهر اكتوبر من العام 2019م.

حيث كشفت السجلات الطبية لعيادات مركز الملك سلمان للاغاثة الحالات المرضية التي راجعتها خلال شهر اكتوبر من عام 2019 م لتكون النسبة الأعلى لعيادات الطب العام والتي بلغ عدد مراجعيها (7347) تلاها مباشرة عيادات الاطفال بواقع (6330) طفلاً كما استقبلت عيادة النسائية (2623) مراجعة ، فيما تلقى (1078) شقيقاً سورياً العلاج في عيادة الباطنية ، وتعاملت عيادتا الاسنان مع 1361) حالة وتعاملت عيادتا الجراحة والإجراءات مع (1195) حالة قدم لها العلاج المناسب ، كما تم تقديم عدد (1051) مطعوماً لعدد (471) طفل وإمراة وبلغ عدد المستفيدين من مشروع مكافحة الامراض المعدية (1083) حالة وكان عدد المراجعين لعيادة التغذية والرعاية الصحية (422) حالة .

من جانبه أوضح الدكتور بدر السمحان أن عيادات مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية تسعى إلى تقديم أفضل خدمة طبية للأشقاء اللاجئين السوريين من خلال تكريس الجهود اللازمة والتي تتطلبها بيئه اللجوء خصوصاً في المجال الطبي والصحي .

مؤكداً في الوقت نفسه استمرار تقديم الخدمات الانسانية للاشقاء السوريين خلال هذه الازمة لحين عودتهم لبلادهم قريباً باذن الله .