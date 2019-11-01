شاهد كيف احتج الأردنيون على الأداء الحكومي والنيابي

وطنا اليوم-عمان:دشن الأردنيون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاطفاء الكهرباء مساء الجمعة، لمدة ربع ساعة، وهي من الساعة 9:15 وحتى 9:30 مساءً .

وتأتي حملة "#نور_في_الظلام" احتجاجا على الاداء الحكومي والنيابي في الأردن، خاصة بعد تسعيرة المحروقات التي أعلنت الخميس، والتي اثارت جدلا حول قيمتها.

ودعت الحملة الأردنيين جميعاً اىل اطفاء الكهرباء، في مسعى للتعبير عن رأيهم وايصال كلمتهم احتجاجاً على الاداء الحكومي والنيابي.

وتاليا أبرز ما تداوله الأردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الحملة:

سوف تكون رسالة بصرية تُظهر حجم الاعتراض ، واذا لم يكن لها اثر مباشر فإنها ستكون خطوة في اتجاه بناء الوعي ؟







