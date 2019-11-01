ضغوط على الدبلوماسية الأردنية للقبول بدحلان بديلاً لعباس

وطنا اليوم-عمان:تتعرض الدبلوماسية الأردنية منذ اشهر لضغوطات كبيرة هدفها القبول بمحمد دحلان بديلا للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت تقارير اجنبية متلفزة ان اسرائيل تريد ضمان موافقة الاردن على محمد دحلان كرئيس بديل ومحتمل لمحمود عباس وتمارس الضغط في هذا السياق الى جانب دولا عربية اخرى لم تسمها.

ونقل عن وزير الخارجية التركي مولود اوغلو قوله انه قدم النصح للأردن بعدم الانصياع للرغبة الاسرائيلي التي تدعمها دول عربية.