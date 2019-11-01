 وطنا نيوز -ضغوط على الدبلوماسية الأردنية للقبول بدحلان بديلاً لعباس
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
ضغوط على الدبلوماسية الأردنية للقبول بدحلان بديلاً لعباس
التاريخ : 01-11-2019 07:47:56 المشاهدات: 1979

وطنا اليوم-عمان:تتعرض الدبلوماسية الأردنية منذ اشهر لضغوطات كبيرة هدفها القبول بمحمد دحلان بديلا للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت تقارير اجنبية متلفزة ان اسرائيل تريد ضمان موافقة الاردن على محمد دحلان كرئيس بديل ومحتمل لمحمود عباس وتمارس الضغط في هذا السياق الى جانب دولا عربية اخرى لم تسمها.
ونقل عن وزير الخارجية التركي مولود اوغلو قوله انه قدم النصح للأردن بعدم الانصياع للرغبة الاسرائيلي التي تدعمها دول عربية.

الى ذلك هاجم وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، دولة عربية ، مشيرا إلى أنها حاولت أن تأتي بالقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، بدلا من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات نشرتها قناة الجزيرة الفضائية: "أقول لهذة الدولة إن هناك إرهابيا اسمه محمد دحلان هرب إليكم لأنه عميل لإسرائيل".

وأضاف تشاووش أوغلو: "هذة الدولة حاولت أن تأتي بدحلان بدلا من محمود عباس، ونحن نعرف جميع هذه الأمور".


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق