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ضغوط على الدبلوماسية الأردنية للقبول بدحلان بديلاً لعباس
وطنا اليوم-عمان:تتعرض الدبلوماسية الأردنية منذ اشهر لضغوطات كبيرة هدفها القبول بمحمد دحلان بديلا للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت تقارير اجنبية متلفزة ان اسرائيل تريد ضمان موافقة الاردن على محمد دحلان كرئيس بديل ومحتمل لمحمود عباس وتمارس الضغط في هذا السياق الى جانب دولا عربية اخرى لم تسمها.
ونقل عن وزير الخارجية التركي مولود اوغلو قوله انه قدم النصح للأردن بعدم الانصياع للرغبة الاسرائيلي التي تدعمها دول عربية.
الى ذلك هاجم وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، دولة عربية ، مشيرا إلى أنها حاولت أن تأتي بالقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، بدلا من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات نشرتها قناة الجزيرة الفضائية: "أقول لهذة الدولة إن هناك إرهابيا اسمه محمد دحلان هرب إليكم لأنه عميل لإسرائيل".
وأضاف تشاووش أوغلو: "هذة الدولة حاولت أن تأتي بدحلان بدلا من محمود عباس، ونحن نعرف جميع هذه الأمور".
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