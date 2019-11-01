طقس تشرين الثاني: السيبيري يقترب من المنطقة

وطنا اليوم-عمان:نشر موقع "طقس العرب" توقعاته للحالة الجوية لشهر تشرين الثاني الجاري، واحتمالية تأثر المملكة بالمنخفض الجوي.

وتشير التوقعات الشهرية لتشرين ثاني / نوفمبر إلى بداية مستقرة نسبياً على الأجواء مع هبوب متكرر للرياح الشرقية الباردة أحياناً، فيما تتحسن فرص الأمطار تدريجياً خلال النصف الثاني من الشهر بمشيئة الله.

ويتوقع أن تتأثر المملكة بعدة فرص للامطار تتوزع على شكل حالات من عدم الاستقرار الجوي منتصف الشهر وامتداد منخفض الى منخفضين جويين لا سيما في الثلث الأخير من الشهر.

فيما تتأثر المملكة بطقس أكثر برودة من المعتاد خلال النصف الثاني من الشهر، وذلك بسبب تأثير كتل هوائية باردة، ومن جراء امتداد المرتفع الجوي السيبيري من الشرق، والذي يرفع من فرص تشكل الصقيع خاصة في مناطق البادية.

أما في سوريا ولبنان، فيتوقع أن يكون تأثير المنخفضات الجوية في الثلث الأخير من الشهر عالياً خاصة في غرب سوريا وأجزاء من لبنان، مما يعني ارتفاع فرص تشكل السيول وهبوب العواصف الرعدية، كما يتوقع تساقط الثلوج فوق الجبال العالية تشمل قمم جبال القلمون ومرتفعات لبنان العالية.