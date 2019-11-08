 وطنا نيوز -شمول الأخطاء المرتكبة بحق جثمان ساره أبو سيدو بالعفو العام
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شمول الأخطاء المرتكبة بحق جثمان ساره أبو سيدو بالعفو العام
التاريخ : 01-11-2019 06:15:29 المشاهدات: 736

وطنا اليوم-عمان: قال الدكتور عدنان أبو سيدو ، والد الشهيدة الطالبة سارة أبو سيدو التي توفيت في فاجعة البحر الميت العام الماضي ، أن القضاء قرر شمول القضية التي رفعها ضد الطب الشرعي ، على اثر الإخطاء التي وقعت خلال تشريح جثة ابنته ، وتبعها الخطأ في تسليمها لعائلة غير عائلتها ، بالعفو العام.
وكتب أبو سيدو تغريدة على حسابه الخاص بموقع التواصل "تويتر" ، :" تعلمون جميعا أنني و عائلتي رفعنا قضية على الطبيب الشرعي بني هاني للأخطاء التي إرتكبها في فاجعة البحر الميت ..و قلنا القضاء سوف ينصفنا ..القاضي إرتأى أن ما حصل إهمال وظيفي و يشمله قانون العفو العام .... و أسقط القضية !!؟؟".
وتساءل أبو سيدو في تغريدة أخرى :" هل جريمة الطبيب الشرعي .. تكيف إهمال وظيفي ؟؟ أهينت جثث الشهداء .. لم يكتب أي تقرير مهني ... أهين الأهالي المكلومين بفقد أولادهم ... تبديل الجثث دون تدقيق* كل هالجرائم = إهمال وظيفي"










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