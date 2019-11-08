شمول الأخطاء المرتكبة بحق جثمان ساره أبو سيدو بالعفو العام

وطنا اليوم-عمان: قال الدكتور عدنان أبو سيدو ، والد الشهيدة الطالبة سارة أبو سيدو التي توفيت في فاجعة البحر الميت العام الماضي ، أن القضاء قرر شمول القضية التي رفعها ضد الطب الشرعي ، على اثر الإخطاء التي وقعت خلال تشريح جثة ابنته ، وتبعها الخطأ في تسليمها لعائلة غير عائلتها ، بالعفو العام.

وكتب أبو سيدو تغريدة على حسابه الخاص بموقع التواصل "تويتر" ، :" تعلمون جميعا أنني و عائلتي رفعنا قضية على الطبيب الشرعي بني هاني للأخطاء التي إرتكبها في فاجعة البحر الميت ..و قلنا القضاء سوف ينصفنا ..القاضي إرتأى أن ما حصل إهمال وظيفي و يشمله قانون العفو العام .... و أسقط القضية !!؟؟".