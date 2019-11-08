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شمول الأخطاء المرتكبة بحق جثمان ساره أبو سيدو بالعفو العام
وطنا اليوم-عمان: قال الدكتور عدنان أبو سيدو ، والد الشهيدة الطالبة سارة أبو سيدو التي توفيت في فاجعة البحر الميت العام الماضي ، أن القضاء قرر شمول القضية التي رفعها ضد الطب الشرعي ، على اثر الإخطاء التي وقعت خلال تشريح جثة ابنته ، وتبعها الخطأ في تسليمها لعائلة غير عائلتها ، بالعفو العام.
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