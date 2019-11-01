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لجنة تسعير المحروقات: لا علاقة للحكومة بتخفيض التعريفة
وطنا اليوم-عمان:أكدت لجنة تسعير المشتقات النفطية أنها دأبت منذ عام ٢٠٠٨ على الاجتماع نهاية كل شهر لتحديد الأسعار المحلية للمشتقات النفطية، وذلك وفقاً للأسعار العالمية.
وتعلن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أسبوعياً عن أسعار المشتقات النفطية عالمياً، بالتزامن مع إصدار العديد من الجهات في الآونة الأخيرة لتوقعاتها حول أسعار المشتقات المحلية قبل صدورها رسمياً من اللجنة، وذلك اعتماداً على الأسعار العالمية المعلنة، مما يعطي مؤشراً على دقة التسعير وشفافيته.
وكانت لجنة تسعير المحروقات، أعلنت الخميس، تخفيض سعر بنزين 90 بواقع 5 فلسات.
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