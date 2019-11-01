الرئيسية | محليات بعد اللمبات.. توجه أردني لاستبدال الأجهزة الكهربائية

وطنا اليوم-عمان:كشف المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة، الدكتور رسمي حمزة، عن دراسة برنامج مدعوم للمنازل لاستبدال الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك.

يأتي ذلك، بعد الإعلان عن برنامج استبدال لمبات المنازل بأخرى موفرة للطاقة.

وقال حمزة ، إن هذه البرامج هي جزئيات ضمن برنامج إدارة الطلب على الطاقة، مشيرا إلى أنه برنامج عالمي تطبقه أوروبا وأميركا وكندا، ويهدف للتحكم باستهلاك الكهرباء داخل المنازل.

ومن المنتظر أن يُطلق الصندوق العام المقبل برنامج العزل للمنازل لغايات حفظ الطاقة.

وأوضح حمزة، أن استهلاك الكهرباء في المنازل يتوزع على تسخين المياه والإنارة والمعدات، ولذلك بدأ الصندوق منذ عام 2015، ببرامج السخانات الشمسية والخلايا الشمسية بإعفاءات تتراوح بين (30-100)%.

وأكد حمزة، أن هذه الحزمة من المشاريع متكاملة، وتهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنازل، ومن المتوقع أن تُحدث أثرا اقتصاديا واجتماعيا ينعكس مباشرة على المواطن، داعيا لعدم الاستهانة بهذه المشاريع.

وشدد حمزة على أن صندوق الطاقة المتجددة مستمر بهذا المشروع منذ عام 2015، وهو عابر للحكومات ومبني على رؤية واضحة.

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