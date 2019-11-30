الأردنيون يستذكرون العاصفة البردية التاريخية

وطنا اليوم-عمان:يستذكر الأردنيون في مثل هذا اليوم من عام 2013، تأثرت العاصمة عمّان بعاصفة بردية تاريخية.

ونشأت هذه العاصفة البردية نتيجة لحالة من عدم الاستقرار الجوي أثرت على المملكة حينها، حيث بلغ ارتفاع قمة السحابة التي وصلت العاصمة عمّان أكثر من 6500 متراً عن سطح الأرض وبحرارة وصلت إلى -45 مئوية، عند هذه الدرجة يحدث - في حال توافر الظروف الأخرى وهي عديدة- تشكّل البرَد نتيجة الحركة الرأسية للأعلى بفعل تيارات الحمل الصاعدة، بحسب طقس العرب.

وهطل ما يُقارب 53 مليمتراً في ساعة واحدة فقط في محطة تلاع العلي الشمالي التابعة لطقس العرب وأكثر من 30 مليمتراً في عموم غرب العاصمة، وهبت عاصفة بردية هوجاء نادرة بحيث تراكم البرَد -بنصف قطر تجاوز الـ 2 سم أحياناً- في أغلب تلك المناطق.

وإرتدت الأرض حُلة بيضاء في العديد من المناطق وبالأخص صويلح ودابوق وتلاع العلي الشمالي، وإنخفضت معها درجات الحرارة بحدود 10 درجات مئوية في ظرف دقائق معدودة من 18 مئوية إلى قرابة 8 درجات مئوية، توجهت السحابة الرعدية لتطال منطقة مطار الملكة علياء الدولي، كانت كابوساً مُرعباً لدى الطيارين في الجو الذين وصفوها بالسحابة الاستوائية التي تتميز بكثرة بروقها وشدة المطبّات الهوائية المُرافقة.