مصادر: الرئيس متكتم على التشكيلة الجديدة

وطنا اليوم-عمان: قالت مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يقضي معظم وقته في تقييم الوزراء تمهيدا للتعديل الوزاري الرابع الذي سيجريه على حكومته بعد استقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني.

وأضافت المصادر: إن الرئيس متكتم على التشكيلة الجديدة والوزراء الذين سيطالهم التعديل، مرجحة أن يشمل التعديل (7- 9) حقائب وزارية على أبعد تقدير، حيث أن النية تتجه إلى فصل وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي.

ورجحت أن يكون التعديل قريبا جدا ولا يتجاوز الأسبوع المقبل، ليكون أداء اليمين أمام الملك عبدالله الثاني قبل انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة.

ويسعى الرزاز لاستغلال فرصة التعديل الجديدة إلى رأب الصدع داخل الفريق الوزاري بحيث يكون اكثر انسجاما، خاصة بعد ظهور تباين كبير في الأفكار التي يحملها الفريق الوزاري.

وكان الرزاز قد شكّل الحكومة في 14 حزيران من سنة 2018، وأجرى خلال عام واحد ثلاثة تعديلات على حكومته، حيث شهد التعديل الأول بتاريخ 11 تشرين أول 2018 تعيين (9) وزراء جدد، وتعيين (4) وزراء في التعديل الثاني بتاريخ 22 كانون ثاني 2019، وتعيين (8) وزراء في التعديل الثالث بتاريخ 9 أيار 2019.