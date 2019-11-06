التعديل الرابع على حكومة الرزاز خلال الاسبوع

وطنا اليوم- علمت وطنا اليوم ان الرئيس عمر الرزاز انهى مشاوراته مع عدد من الاشخاص للدخول في حكومته بعد استئذانه جلالة الملك باجراء التعديل الرابع على حكومته، وقالت المصادر ان التعديل سيكون موسع وسيشمل من 6الى 8حقائب.

وكانت شخصيات قد اعتذرت عن تولي اي حقيبة في حكومة الرزاز، والسبب ان عمر الحكومة ينتهي بانتهاء الدورة العادية لمجلس النواب وهذا ما جعل التعديل هو الخيار الانسب بدلا من التغيير.

ومن ابرز الاسماء الواردة التي يتوقع دخولها في حكومة الرزاز النائب السابق الاستاذ الدكتور محمد قطاطشة والدكتورسليمان الفرجات رئيس مفوضية البترا، والدكتور رائد العدوان، الدكتور ماهر سليم للتعليم العالي،وخالد الوزني، ومصطفى النوايسة.