 وطنا نيوز -التعديل الرابع على حكومة الرزاز خلال الاسبوع
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
التعديل الرابع على حكومة الرزاز خلال الاسبوع
التاريخ : 01-11-2019 01:41:17 المشاهدات: 1551

وطنا اليوم- علمت وطنا اليوم ان الرئيس عمر الرزاز انهى مشاوراته مع عدد من الاشخاص للدخول في حكومته بعد استئذانه جلالة الملك باجراء التعديل الرابع على حكومته، وقالت المصادر ان التعديل سيكون موسع وسيشمل من 6الى 8حقائب.

وكانت شخصيات قد اعتذرت عن تولي اي حقيبة في حكومة الرزاز، والسبب ان عمر الحكومة ينتهي بانتهاء الدورة العادية لمجلس النواب وهذا ما جعل التعديل هو  الخيار الانسب بدلا من التغيير.

ومن ابرز الاسماء الواردة التي يتوقع دخولها في حكومة الرزاز النائب السابق الاستاذ الدكتور محمد قطاطشة والدكتورسليمان الفرجات رئيس مفوضية البترا، والدكتور رائد العدوان، الدكتور ماهر سليم للتعليم العالي،وخالد الوزني، ومصطفى النوايسة.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق