 وطنا نيوز -البتراء تسجل رقما قياسيا تاريخيا بأعداد السيّاح
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البتراء تسجل رقما قياسيا تاريخيا بأعداد السيّاح
التاريخ : 01-11-2019 01:11:33 المشاهدات: 1244

وطنا اليوم-عمان:استقبلت مدينة البتراء خلال شهر تشرين أول من عام 2019 نحو 137 ألف سائح.

وقال رئيس مفوضية البتراء الدكتور سليمان الفرجات إن شهر تشرين الاول من هذا العام سجل رقما قياسيا تاريخيا بعد ان استقبلت المدينة 137 الف سائح.
واضاف الفرجات ان البتراء استقبلت منذ بداية العام 2019 حوالي 889,000 سائح، متوقعا وصول عدد السياح الى المليون مع نهاية الشهر الحالي.

واشار الفرجات الى ان الجهود تشاركية وان المسؤولية على الجميع مبينا ان هذه الأرقام تحتم على الجميع العمل بشكل مضاعف وذلك للارتقاء بواقع السياحة في الإقليم .


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