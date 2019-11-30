الرئيسية | محليات دعوة للقطريين للاستثمار بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالأردن

وطنا اليوم-عمان:قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة إن شركات تكنولوجيا المعلومات الاردنية تملك خبرات كبيرة تؤهلها للعمل بجدارة في السوق القطرية ومنافسة نظيرتها من الشركات الاجنبية.

واضاف الرواجبة في تصريح صحافي اليوم الجمعة بعد مشاركته مع الوفد الاقتصادي الذي زار العاصمة الدوحة قبل يومين أن السوق القطرية من الأسواق المهمة لشركات تكنولوجيا المعلومات الاردنية وبخاصة مع استعداداتها لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

واضاف ان شركات تكنولوجيا المعلومات الاردنية موجودة منذ اكثر من عشر سنوات بالسوق القطرية من خلال شراكات تجارية مع نظيرتها القطرية او من خلال بيع منتجاتها بطريقة مباشرة من السوق المحلية.

واكد الرواجبة وجود فرص عديدة للشركات الاردنية بالسوق القطرية التي وصفها بالواعدة، مشيرا إلى الاهتمام القطري بالتعاون مع الاردن بمجال تكنولوجيا المعلومات وتقديم كل التسهيلات لدعم وجودها هناك وفتح المجال امامها للمشاركة بالعطاءات الحكومية.

ودعا المستثمرين القطريين إلى الاستثمار بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالأردن والاستفادة من المزايا والحوافز المتوفرة سواء كانت اعفاءات ضريبية وبنية تحتية متطورة وايدي عاملة ماهرة ومؤهلة.

وقال " إن المملكة تملك بيئة أعمال جاذبة تجمع بين الكفاءات الذكية والبنية التحتية والسياسات الداعمة الى جانب اتفاقيات دولية تدعم العمليات التجارية الممكنة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" مؤكدا أن هذا يدعم الاردن ليصبح مركزا إقليميا للاقتصاد الرقمي.

واضاف ان الشركات الاردنية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها سمعة عالمية وقدرات كبيرة لتحويل التحديات التي تواجهها الى فرص عمل وجذب المزيد من الاستثمارات بالاعتماد على المزايا التي توفرها البيئة الاستثمارية المستقرة والآمنة بالمملكة.

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