الرئيسية | محليات الصحة تدعو لاستخدام مياه السلطة أو تركيب فلاتر

وطنا اليوم-عمان:قال مدير صحة الزرقاء الدكتور ضيف الله الحسبان ان مديرية الصحة أغلقت ما يزيد على 100 محطة ومحل منذ بداية العام داعيا المواطنين لعدم الشراء من هذه المحلات واستخدام مياه السلطة او تركيب فلاتر منزلية.

وازدادت الشكوى من محلات تنقية المياه التي انتشرت في مناطق مختلفة من الزرقاء وتبيع بالقوارير للمواطنين على انها مياه مفلترة ونقية في حين ان الكثير من هذه المحلات تبيع المياه كما تشتريها من الصهاريج.

وروى عدد من المواطنين قصصا مختلفة لما جرى معهم إثناء شرائهم المياه بالقوارير من هذه المحلات حيث يتراوح سعر القارورة سعة 6 لترات ما بين نصف دينار ودينار.

وقال مواطنون ان بعض المحلات تبيع المياه كما هي وبعضها لا تقوم بتنقيها او فلترتها وإنما بشراء المياه من الصهاريج التي تنقل من الينابيع او الآبار الجوفية وتبيع دون تنقية، مطالبين بتشديد الرقابة على محطات تنقية المياه ومحلات بيعها.

واكدوا تعرضهم للغش والخديعة من قبل عدد من البائعين وان المياه التي اشتروها من هذه المحطات لا تختلف عن مياه سلطة المياه المتوفرة في منازلهم.

وبين الحسبان ان مديرية الصحة تقوم بجولات دائمة ومستمرة للتأكد من المياه المباعة وان كوادر الصحة تأخذ عينات من المحلات وتفحصها على الرغم من ان الفحوصات مكلفة جدا.

وقال ان المديرية لا تتهاون في موضوع المياه، وتراقب كوادرها المحلات التي تبيع المياه وحتى الابار الجوفية ضمن فحوصات دورية.

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