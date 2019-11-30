أجواء لطيفة والحرارة معتدلة

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وطنا اليوم-عمان:تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة مع فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة في أقصى شمال المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية ، تبقى الأجواء يوم السبت، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والعقبة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في مناطق عمان اليوم ما بين 25 - 13 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية 25 - 12 والمناطق الجنوبية 23 - 14، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 33 والصغرى 20 درجة.

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