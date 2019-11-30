الرئيسية | محليات الحكومة : شركة اللمبات ليست لشقيق زواتي

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون عبر تطبيق الفيسبوك وواتساب، صورة شخص تحمل اسم "محمد زواتي" قالوا انه مدير شركة تعمل في مجال الطاقة وهي الحاصلة على عطاء اللمبات الليد الموفرة للطاقة.

وأشار الناشطون إلى أن هذه اللمبات يجري استبدالها للمواطنين على شركة يلو دور انيرجي، التي يديرها في الأردن شقيق وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتي، ويدعى محمد زواتي.

من جهتها، قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، عبر منصة حقك تعرف الحكومية، إن لا صلة قرابة بين الوزيرة زواتي ومحمد زواتي، ولا علاقة لشركة يلو دور انيرجي بعطاء لمبات الليد الموفرة للطاقة التي توزعها شركات توزيع الكهرباء على المواطنين بمنحة من صندوق الطاقة.

وأضافت أن عطاء اللمبات طرحت لشركات توزيع الكهرباء الثلاث كل شركة على حدة (الكهرباء الأردنية، وكهرباء اربد، وتوزيع الكهرباء- شركات غير حكومية)، وقامت هذه الشركات من خلال لجان فنية بدراسة 22 عرضا وأحالت العطاءات حسب الأصول على شركة مصطفى الشرباتي وشركاه والشركة الأردنية لاستيراد الماكنات والمعدات "باوتيك".













تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر