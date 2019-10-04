الرئيسية | محليات الخارجية: سنتخذ خطوات لضمان سلامة اللبدي

وطنا اليوم-عمان:أفاد محامي الأسيرة الأردنية هبة اللبدي خالد محاجنة أن مصلحة السجون الإسرائيلية قامت، مساء الخميس، بنقل الأسيرة هبة إلى عيادة سجن الرملة.

واعتبر محاجنة أن هذه الخطوة ليست لصالح اللبدي حيث أنه من المعروف أن الرعاية الصحية في عيادة سجن الرملة سيئة جدا ولا تتناسب مع حالة هبة الصحية المتدهورة.

وحذر محاجنة من تبعات هذه الخطوة خصوصا وأن وضع الأسيرة اللبدي الصحي سيء جدا وكان من الأولى اعادة نقلها إلى المستشفى بما يتناسب مع حاجتها من الرعاية الطبية.

أوضحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، أنها ستستمر باتخاذ جميع الخطوات المتاحة لضمان سلامة هبة اللبدي، في الوقت الذي تواصل فيه جهودها لإطلاق سراحها وسراح المواطن الاردني عبدالرحمن مرعي.

وقالت الوزارة في بيان لها: إنه سيتم نقل المواطنة الأردنية هبة اللبدي التي تعتقلها السلطات الإسرائيلية بشكل غير قانوني وغير إنساني إلى مركز صحي تابع لإدارة السجون في إسرائيل لتوفير العناية الصحية لها استجابة لمطالبات الوزارة.

وأعادت الوزارة التأكيد على أن اعتقال هبة وعبدالرحمن غير قانوني وغير شرعي، وحذرت من تبعات استمرار اعتقالهما، مؤكدة أن الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية حياة مواطنيها إلى حين عودتهما إلى المملكة سالمين.

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