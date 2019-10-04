الرئيسية | محليات هام للمواطنين حول حقيقة رفع أسعار المياه

وطنا اليوم-عمان:أكد مساعد امين عام سلطة المياه والمتحدث الرسمي باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، انه لانية لدى الوزارة رفع اسعار المياه في الفترات المقبلة.

وقال سلامة : لا نية لرفع اثمان المياه مؤكدا ان الوزارة لم تدرس اية تغييرات على اسعار المياه ولكافة الشرائح مشددا على بقاء الاسعار كما هي وحتى المرحلة المقبلة.

وأكدت حكومة الدكتور عمر الرزاز، إستحالة زيادة اسعار الكهرباء او المياه او المساس بهما، لافتة إلى دراسة شرائح الكهرباء لناحية تخفيضها على الصناعيين والمستثمرين، لغاية تحفيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد.

وبنفس الاطار، قدر خبير الطاقة عامر الشوبكي، حجم ديون الكهرباء والمياه وسلطة المياه في الموازنة العامة تصل إلى 7 مليار دولار ما يعادل 25 % من الدين العام للممكة، على حد تعبيره.

إلى ذلك قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور: إنه "من المهم أن يستمر الأردن ببرنامجه للإصلاح الاقتصادي بمسارين: الأول، يتمثل في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وهو ما سيسمح للأردن بتخفيض الضغط على النفقات الحكومية، وجذب مستثمرين".

وأضاف أزعور، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي التي انعقدت في العاصمة الامريكية واشنطن، قبل اسبوعين، أن المسار الثاني هو الاستمرار بإصلاح تحديات هيكلية في الاقتصاد."

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