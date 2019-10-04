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الحكومة تضبط بائع كعك يتاجر بتصاريح العمل
وطنا اليوم-عمان:ضبطت الأجهزة الرقابية في وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات الامنية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، احد الأشخاص يعمل كبائع للكعك امام احدى مديريات العمل بعد توافر معلومات مؤكدة تفيد انه يعمل كسمسار لتصاريح العمل ويمارس عمل غير شرعي من خلال استقبال معاملات من قبل مراجعين وادعاءه بقدرته على تسهيل معاملاتهم حتى لو كانت مخالفة للقانون.
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