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الاميرة بسمة ترعى احتفالًا بيوم الغذاء العالمي
وطنا اليوم- رعت الاميرة بسمة بنت طلال شارك مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية / فرع الاردن بحضور الفعاليات التي نظمت بمناسبة الاحتفال بيوم الغذاء العالمي بمركز الحسين الثقافي في العاصمة الاردنية عمان من خلال منظمة الأغذية والزراعة FAO و منظمة الغذاء العالمي WFP بحضور الدكتور بدر السمحان ممثلاً عن مركز الملك سلمان وحضور معالي زير الزراعة الاردني المهندس إبراهيم صبحي الشحاحده و ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن إليكسي بونتي و المدير القطري وممثل برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة بالأردن سارة جوردن جيبسون وذلك في إطار مساعي تعزيز الوعي العالمي بمخاطر الجوع، وضرورة الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتحقيق القضاء على الجوع بحلول العام 2030.
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